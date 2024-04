Após Barbie, Margot Robbie vai produzir filme sobre Banco Imobiliário

Depois de interpretar a boneca Barbie nas telonas, a atriz Margot Robbie está desenvolvendo um filme sobre Banco Imobiliário, também chamado de Monopoly, um dos jogos de tabuleiro mais vendidos do mundo. O anúncio foi feito no painel dos estúdios Lionsgate na conferência da indústria cinematográfica CinemaCon.

De acordo com Adam Fogelson, presidente da Lionsgate, a LuckyChap, produtora de Robbie, comandará a adaptação.

"Eu não poderia imaginar uma equipe de produção melhor para esta marca amada e icônica do que a LuckyChap. Eles são produtores excepcionais, que escolhem seus projetos com muito cuidado e se juntam ao projeto do Monopoly com um ponto de vista claro. Estamos entusiasmados por trabalhar com toda a equipe LuckyChap no que acreditamos que pode ser seu próximo sucesso de bilheteria", afirmou.

Ainda segundo o estúdio, Monopoly é a marca de jogos de tabuleiro mais popular do mundo, alcançando 99% de reconhecimento global. O jogo está disponível em mais de 100 países, vendendo aproximadamente meio bilhão de cópias desde 1935.

Recentemente, empresa de Margot Robbie foi responsável por Barbie, filme de maior bilheteria do ano de 2023 com mais de um bilhão de dólares arrecadados, e por Saltburn, dirigido por Emerald Fennell.

Não se trata do primeiro filme baseado em jogos em que Robbie coloca as mãos. No mês passado, a LuckyChap anunciou que está trabalhando em um filme baseado na franquia de games The Sims. Por ora, a diretora Kate Herron está cotada para dirigir o longa.

Ainda não se sabe qual será a narrativa por trás do filme do Banco Imobiliário. O que pode se esperar, porém, é que se trate de uma grande produção com vistas a fazer sucesso por todo o mundo -- assim como o jogo de tabuleiro.