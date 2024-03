Oscar 2024: quantas estatuetas do Oscar Ryan Gosling já ganhou?

Protagonista em filmes de ação, ficção científica, musicais e comédias românticas. Ryan Gosling carrega a fama de ator versátil por suas performances em diversos gêneros do cinema.

O artista canadense iniciou sua trajetória nas telas ainda criança e, atualmente, aos 43 anos, é considerado um dos mais relevantes profissionais de Hollywood.

Em seu currículo, Gosling conta com longa-metragens como: "Barbie" (2023), "La La Land" (2016), "Blade Runner 2049" (2017) e "Drive" (2011). Além de clássicos do drama como "Namorados Para Sempre" (2010) e "Diário de Uma Paixão" (2004).

Em 2024, Ryan Gosling é indicado ao Oscar de "Melhor Ator Coadjuvante" pelo filme "Barbie". No live-action dirigido por Greta Gerwig, o ator interpreta Ken, o namorado da boneca, que a acompanha em sua fuga da Barbielândia, em uma aventura de autodescobertas e confusões no mundo real.

Na premiação, Gosling fará performance ao vivo de “I’m Just Ken”, uma das principais músicas da trilha sonora do filme. A canção é uma das indicações ao prêmio de melhor canção original, segundo a "Variety".

Além da música "I’m Just Ken", outra trilha sonora do filme live-action de Barbie recebeu uma indicação ao Oscar de 2024. "What Was I Made For", composta por Billie Eilish e Finneas, também entrou na lista de indicados, após ter ganhado o prêmio Grammy de melhor música para mídia visual.

"Barbie" também concorre a outras categorias do prêmio, como: "Melhor Atriz Coadjuvante" para America Ferrera, "Melhor Figurino", "Melhor Roteiro Adaptado" e "Melhor Design de Produção".

Ryan Gosling já ganhou Oscar?

Apesar da indicação de Ryan Gosling na edição do Oscar 2024, o ator canadense nunca ganhou uma estatueta. Antes de "Barbie", ele já foi indicado ao prêmio de "Melhor Ator" em 2017 por "La La Land".

Gosling já conquistou outros prêmios, como Globo de Ouro como "Melhor Ator em Cinema - Músical ou Comédia" por "La La Land". Em 2007, ele ganhou o Satellite Awards de "Melhor Ator" por "A Garota Ideal".

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

TUDO SOBRE OSCAR 2024: