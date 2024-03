Cine Marquise exibe trilogia do Batman de Christopher Nolan; veja datas e ingressos

Depois do Oscar de 2024, Christopher Nolan ficou em alta pelos trabalhos no tão premiado "Oppenheimer". O filme não só levou o maior prêmio da noite, como também consagrou o cineasta como melhor diretor do ano — reconhecimento que Nolan já perseguia nas premiações dos últimos 15 anos. Mas a fama dele, tida para muitos como "selo de qualidade" no cinema, veio bem antes da história bomba atômica. Começou com a trilogia de Batman.

Estrelado por Christian Bale, considerado um dos melhores intérpretes do super-herói, o primeiro filme da saga foi lançado em 2005 e o último filme, em 2012. Mas quem não conseguiu assistir os filmes no cinema vai ter outra oportunidade: o Cine Marquise exibe a partir de abril todos os longas da trilogia "Batman: O Cavaleiro das Trevas" nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Poços de Caldas (MG).

O "re-lançamento" faz parte da programação dos "Clássicos no Marquise", iniciativa que, a cada mês, resgata para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisséia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Anéis” e “Cidade de Deus”.

Batman, um clássico

Trazer a história do homem-morcego não foi uma escolha difícil, os filmes se tornaram clássicos por um motivo: a trilogia não só cravou mais de US$ 2,4 bilhões em bilheteria mundial, como também cativou a atenção da Academia. No total, os três longas receberam nove indicações ao Oscar e duas estatuetas, sendo ambas para "O Cavaleiro das Trevas" (2008), nas categorias de melhor ator coadjuvante (Heath Ledger) e melhor edição de som.

Nolan ficou reconhecido por explorar o universo do Batman de maneira sombria e mais realista do que comumente retratado em filmes de heróis. E os três filmes também consagraram atores por suas performances, sobretudo Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Gary Oldman, Marion Cotillard, Anne Hathaway. Cillian Murphy, recém premiado Melhor Ator no Oscar 2024, também faz parte do elenco.

Como assistir a trilogia do Batman no cinema?

Em São Paulo, o Cine Marquise começa a exibir a trilogia a partir do dia 18 de abril. Veja a programação abaixo:

18/04: Batman Begins SALA 1

25/04: Batman: O Cavaleiro das Trevas SALA 1

02/05: Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge SALA 1

Como comprar ingressos para a trilogia de Batman?

Os ingressos estarão disponíveis no site do Cine Marquise ou na bilheteria do cinema, localizada na Avenida Paulista. Os valores variam entre R$ 19,55 a R$ 62,10, a depender do ingresso e poltrona.

A Sala 1 do Cine Marquise é equipada com o som de última geração DOLBY ATMOS e tela perolizada que proporciona maior brilho, que compreende mais de 300 mil cores.

Onde fica o Cine Marquise?

O cinema de rua está localizado dentro do Conjunto Nacional, na Av. Paulista, número 2073.