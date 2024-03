O novo capítulo do "Kategate": o suposto affair do príncipe William

O sumiço da princesa de Gales Kate Middleton, apelidado pela internet de "Kategate", ganhou um novo capítulo inesperado com um programa de televisão norte-americano. Na última terça-feira, o apresentador Stephen Colbert dedicou parte de sua monólogo de abertura ao rumor de que o príncipe William estaria tendo um affair.

Colbert , apresentador do "The Late Show with Stephen Colbert" discutiu a última teoria da conspiração por trás da ausência pública de Kate. "O Reino todo está agitado com o aparente desaparecimento de Kate Middleton", disse Colbert. "Bem, agora, detetives da internet estão especulando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao marido dela, e ao futuro Rei da Inglaterra, William, tendo um caso."

Colbert mencionou Sarah Rose Hanbury, a Marquesa de Cholmondeley, que é amiga dos Wales com laços ancestrais com a família real, como possível amante do herdeiro da coroa britânica. Ele também observou que a especulação sobre Hanbury e William surgiu pela primeira vez em 2019.

"De acordo com tabloides naquela época, quando Kate supostamente o confrontou sobre isso, ele riu, dizendo que não havia nada disso", disse Colbert, acrescentando brincando: "Sempre uma boa resposta quando sua esposa o acusa de traição".

Os comentários de Colbert provocaram mais especulação online sobre Rose, Kate e William. O Palácio de Kensington recusou-se a comentar. Enquanto isso, por meio de seus advogados, Hanbury disse que "os rumores são completamente falsos".

Os comentários controversos do apresentador norte-americano vieram dias depois que o jornal britânico The Independent compartilhou um artigo atualizado sobre Hanbury. O artigo, intitulado "Lady Rose Hanbury: Quem é a Marquesa de Cholmondeley?", foi compartilhado no X, antes conhecido como Twitter, no mesmo domingo em que Kate postou a foto que depois admitiu ter manipulado.

Segundo a matéria do The Independent, Rose é uma ex-modelo de 39 anos que é casada com David Rocksavage, o 7º Marquês de Cholmondeley, tornando-se a Marquesa de Cholmedely.

De acordo com a publicação, Hanbury e seu marido se casaram em 2009, têm três filhos e moram em Houghton Hall, uma propriedade em Norfolk vizinha a Amner Hall, a casa onde Kate e William passam tempo com seus filhos quando não estão em Windsor. Hanbury se tornou amiga do casal por conta da proximidade de suas casas.

O artigo observa que a avó de Hanbury foi uma das oito damas de honra da Rainha Elizabeth II em seu casamento. Ela foi vista na linha de frente em vários eventos reais importantes, como o banquete de estado de 2017 no Palácio de Buckingham, onde ela supostamente se sentou ao lado do Príncipe Harry. Ela também compareceu à coroação do Rei Charles III, onde seu filho, Lorde Oliver, serviu como um dos pajens de honra ao lado do filho mais velho de Kate e William, o Príncipe George.

Os usuários da internet foram rápidos em especular sobre o momento do artigo, em meio à ausência de Kate do público. Pouco depois que The Independent compartilhou o artigo no X, muitos usuários das redes sociais questionaram por que as notícias sobre Hanbury estão recirculando em meio à ausência de Kate — especialmente dado os antigos rumores não comprovados de que Hanbury e William tiveram um suposto caso.

Histórico

O drama teria começado em 2019 após o tabloide britânico The Sun publicar um artigo especulando sobre uma suposta desavença entre Kate e Hanbury e alegando que a Princesa de Gales pediu a William para que ela fosse "excluída" de sua vida social. O artigo, que não está mais disponível, não mencionava a causa exata da suposta desavença.

Nenhum tabloide britânico, incluindo o The Sun, prosseguiu com artigos sobre um suposto caso, o que levou o Daily Beast a relatar que o palácio ameaçou tomar medidas legais contra publicações que o cobriram. Mas quaisquer supostas tentativas de suprimir a cobertura não impediram alguns usuários do X e o veículo dos EUA In Touch de fazê-lo, reportou a revista Cosmopolitan.

Os rumores diminuíram significativamente após 2019, provavelmente graças à estratégia de RP dos reais de "nunca reclamar, nunca explicar".

Mas tudo voltou à tona em julho de 2022, quando The Cut relatou que Deux Moi, uma popular conta de fofocas de celebridades no Instagram, publicou uma informação de um remetente anônimo alegando que um membro da família real estava tendo um caso que era essencialmente um "segredo aberto". Na época, os detetives da internet apontaram o dedo para William.

Novamente, o palácio não comentou sobre o rumor, mas The Cut relatou que havia considerado medidas legais contra Deux Moi.

Além de um breve ressurgimento na discussão após o especialista real Omid Scobie dizer à Entertainment Tonight que estava "cuidadoso" ao abordar rumores de um caso em seu livro real de 2023 "Endgame", o caso ficou adormecido até o "Kategate".

Onde está Kate Middleton?

Passaram-se 80 dias desde a última aparição pública oficial de Kate. O Palácio de Kensington afirmou em um comunicado que a Princesa de Gales está ausente dos holofotes públicos devido à sua recuperação de uma "cirurgia abdominal planejada" em 19 de janeiro. A linha oficial do palácio é que ela estará de volta à ativa até a Páscoa.

Ainda assim, a especulação atingiu um ápice depois que Kate admitiu ter editado uma fotografia divulgada pelo Palácio de Kensington dela e de seus filhos para o Dia das Mães, há duas semanas. Sua admissão — uma declaração compartilhada nas redes sociais — só alimentou ainda mais os rumores.

Na última segunda-feira, 18, o site norte-americano TMZ divulgou um vídeo que supostamente mostra Kate Middleton em um mercado rural, acompanhada de William, sorridente e saudável. No entanto, internautas também têm reagido com ceticismo às imagens, e alguns conspiracionistas dizem que se trata de outra pessoa.