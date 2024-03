Registros médicos de Kate Middleton podem ter sido acessados indevidamente em clínica

A London Clinic está sendo investigada por alegações de que os funcionários tentaram acessar os registros médicos privados da Princesa de Gales, Kate Middleton, enquanto ela estava sendo tratada lá.

Pelo menos um membro da equipe tentou acessar informações de Kate enquanto ela era paciente no hospital privado no centro de Londres em janeiro, segundo o tabloide The Mirror.

Kate, que tem se recuperado em casa em Windsor desde que recebeu alta do hospital em 29 de janeiro após 13 noites lá, e o Palácio de Kensington não revelou o motivo de sua internação, citando apenas que a princesa passou por uma "cirurgia abdominal planejada".

Segundo a reportagem, os principais líderes hospitalares "entraram em contato imediatamente com o Palácio de Kensington após o incidente ser levado ao conhecimento deles e garantiram ao palácio que haveria uma investigação completa".

O órgão de controle de privacidade e proteção de dados do Reino Unido disse que recebeu um relatório de violação. "Estamos avaliando as informações fornecidas”, disse um porta-voz do Information Commissioner’s Office (ICO), na última terça-feira, 19.

Em um comunicado ao The Mirror, a London Clinic disse: “Acreditamos firmemente que todos os nossos pacientes, independentemente de seu status, merecem total privacidade e confidencialidade em relação às suas informações médicas”.

"Kategate"

A investigação ocorre após um período difícil para o Príncipe e a Princesa de Gales, após as repercussões de uma fotografia de família divulgada para a mídia no Dia das Mães, que foi posteriormente retirada de circulação por agências de notícias após acusações de manipulação.

Foi a primeira foto oficial da princesa desde que ela passou pela cirurgia. Um dia depois, Kate emitiu um pedido de desculpas público e disse ser responsável pela edição digital da fotografia.

Na terça-feira, 19, o tabloide The Sun publicou fotografias e um vídeo que mostravam Kate e o Príncipe William fazendo compras no Windsor Farm Shop no fim de semana.

No entanto, as novas imagens não foram o suficiente para conter as teorias da conspiração sobre o paradeiro da princesa que inundam as redes sociais.

A previsão é que Kate retorne às atividades oficiais após a Páscoa, segundo o Palácio de Kensington.