CCXP 2024 divulga primeiro lote dos ingressos; veja o valor

A CCXP 2024 acaba de anunciar os valores do primeiro lote de ingressos, além de também lançar uma nova credencial, chamada Epic Pass. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 09 de abril, às 12h (Horário de Brasília) exclusivamente através da bilheteria digital Mundo Ticket.

Uma das novidades para o público é que, no 1º lote, o valor das credenciais de acesso diário e o pacote 4 dias tiveram seus preços preservados, isto é, custam o mesmo valor da edição de 2023.

Como em todos os anos anteriores, a CCXP contará com o ingresso social, mais barato do que a entrada inteira, no qual se doa R$ 10 à ONG Amigos do Bem, parceira do evento pelo segundo ano consecutivo. Na edição de 2023, as doações chegaram a aproximadamente R$500 mil.

Quando começam as vendas da CCXP24?

As vendas para o público geral se iniciam no dia 09 de abril, às 12h (Horário de Brasília). O primeiro lote conta com todas as categorias de ingressos disponíveis para todos os públicos, uma vez que os ingressos esgotam, não retornam em lotes seguintes.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

O evento, idealizado e produzido pela Omelete Company, já recebeu mais de 1.75 milhão de pessoas ao longo de todas as edições em São Paulo, uma edição da CCXP Tour em Recife e uma edição internacional da CCXP Cologne, na Alemanha. Com dois eventos digitais, sob o selo de CCXP Worlds, a marca alcançou uma audiência de mais de 7.5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países.

O que é o Epic Pass?

Para este ano, o evento apresenta também o novo Epic Pass, uma reformulação do antigo Epic Experience. Custando R$2.300 (valor do primeiro lote) o ingresso inclui uma lista de benefícios, como acesso antecipado e preferencial e também passes para aproveitar Spoiler Night com 1 acompanhante. Veja abaixo os benefícios:

Entrada aos 4 dias das CCXP24;

Acesso a Spoiler Night com direito a 1 acompanhante;

Kit Epic Pass (com itens especiais);

Epic Service: Fila preferencial, banheiros e pontos de hidratação exclusivos e acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral;

10% de desconto em produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo;

1 foto ou 1 autógrafo com um artista convidado da CCXP;

Direito à pré-venda da CCXP25 para a compra de até 4 ingressos.

Veja o valor dos ingressos da CCXP 2024

Primeiro lote:

Quinta-feira: a partir de R$ 160

a partir de R$ 160 Sexta-feira: a partir de R$ 180

a partir de R$ 180 Sábado: a partir de R$ 240

a partir de R$ 240 Domingo: a partir de R$ 240

a partir de R$ 240 CCXP Páss (4 dias): a partir de R$ 740

a partir de R$ 740 Epic Pass: R$ 2.300,00

Quando será a CCXP de 2024?

A CCXP24 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro. Veja os horários:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

Onde será a CCXP?

Como nos outros anos, o evento acontece na São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP.