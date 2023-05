O filme que Tom Hanks não colocava fé mas lhe rendeu um Oscar e US$ 65 milhões

O ator Tom Hanks, um dos mais renomados e bem pagos de Hollywood, revelou em entrevista a revista New Yorker que não acreditava no sucesso do filme que lhe rendeu um Oscar e um valor milionário.

Para o astro, o clássico Forrest Gump não seria bem recebido pelo público por ser apenas sobre um cara de sapatos patetas. Ele relembrou uma conversa que teve com Robert Zemeckis, diretor do filme.

"Alguém vai se importar com esse filme? Esse cara sentado em uma coisa com esses sapatos patetas e esse terno de cuco com uma mala cheia de livros do ‘George, o Curioso’ e coisas assim. Estamos fazendo alguma coisa aqui que vai fazer algum sentido para alguém?", revelou ao New Yorker.

Hanks contou que o diretor também considerava o longa um "campo minado" e que eles poderiam estar plantando "as sementes da própria destruição". No final, o que poderia ser uma catástrofe, na avaliação do ator e do diretor, foi um grande sucesso.

Filme desacreditado teve arrecadação bilionária

Forrest Gump arrecadou mais de US$ 1 bilhão mundialmente e conquistou seis prêmios no Oscar de 1995, incluindo o de melhor filme. A performance de Hanks rendeu o Oscar de Melhor Ator e US$ 65 milhões, de acordo com o Hollywood Reporter.

A dúvida que ainda existe é se Forrest Gump está entre os filmes que o ator estrelou e considera "muito bom". Em entrevista a revista People, Hanks disse que fez apenas quatro filmes que considera satisfatórios, mas não revelou quais seriam. "Fiz uma tonelada de filmes – e quatro deles são muito bons, eu acho -, e ainda estou impressionado com a forma como os filmes se juntam. Desde o lampejo de uma ideia até a imagem tremeluzente na tela, todo o processo é um milagre", disse na época.