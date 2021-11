Tom Hanks cita os três filmes em que mais gostou de atuar

O ator Tom Hanks elencou os três filmes de que mais gostou de participar, em entrevista ao podcast de Bill Simons, transmitido no YouTube. Com uma carreira consolidada desde 1998, quando estreou em Hollywood, é quase impossível não lembrar de pelo menos um filme em que o ator teve um papel de destaque: O Resgate do Soldado Ryan e Forrest Gump são apenas alguns exemplos de um ator que conseguiu arrastar uma bilheteria total, global, de aproximadamente US$ 9,7 bilhões até hoje. Ao conversar com o apresentador, Hanks, entretanto, não cita nenhum desses dois filmes como os preferidos de ter participado durante sua carreira.

Durante o bate-papo, Hanks elencou em primeiro lugar o filme League of Their Own ("Uma equipe muito especial", no Brasil) de 1992. "Eu adorei trabalhar nesse filme porque podia jogar baseball durante todo o verão enquanto eu comia sanduíche de peru. Foi realmente um verão excelente e até hoje a minha família comenta sobre isso", afirmou.

O segundo filme foi Cast Away ("Náufrago", no Brasil), de 2000. Para esse filme, Hanks explicou que o ponto alto foram as aventuras em que a equipe teve de enfrentar enquanto filmava. "Não havia nada além de aventuras todos os dias, todas as noites", afirmou Hanks durante a entrevista.

Por fim, o terceiro filme elencado por ele foi a ficção científica Cloud Atlas ("A Viagem, no Brasil) de 2012. Neste, o clima em que o filme foi filmado levou o ator a se lembrar com carinho do período de gravações. "Foi um conjunto de pessoas fantásticas tentando fazer o melhor trabalho e mais difícil. Novamente, tive toda a minha família ao meu lado e pudemos até mesmo visitar Berlim e a antiga Alemanha Oriental", disse Hanks.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 400 milhões, Hanks é um dos atores mais consistentes em ganhar dinheiro de bilheteria no mundo, segundo o site Celebrity Net Worth, especializado em estimar fortunas de famosos. Segundo o site, o valor não contabiliza possíveis receitas com produção e direção de filmes.