Nintendo abrirá museu interativo em Kyoto, cidade onde a empresa foi criada

A Nintendo anunciou a inauguração de um museu na cidade de Kyoto, em outubro, que oferecerá aos visitantes um percurso pela história da empresa, que vai desde os jogos de cartas fabricados antigamente aos videogames mais emblemáticos.

O museu, o primeiro dedicado à empresa japonesa, fundada em Kyoto em 1889, abrirá as portas em 2 de outubro em Uji, nas instalações reformuladas de uma antiga fábrica da Nintendo onde eram produzidos brinquedos e jogos de tabuleiro.

Os planos de criação do museu foram anunciados em 2021, em linha com outras iniciativas para expandir as fontes de receita da empresa, entre elas a abertura neste mesmo ano do parque temático Super Nintendo World, integrado ao complexo da Universal Studios Japan em Osaka.

O novo museu mostrará as diferentes etapas da empresa, que começou produzindo jogos de cartas até lançar no mercado japonês o primeiro console doméstico 1977, Color TV-Game, para depois produzir outros sucessos globais de vendas, como GameBoy, Super NES, Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo Wii e o mais atual, Nintendo Switch.

Junto com as diferentes gerações de consoles lançados pela empresa, o museu oferecerá aos visitantes experiências interativas baseadas nos personagens e tecnologias da Nintendo, assim como espaços para jogos tradicionais, uma cafeteria e uma loja.

O responsável pela apresentação do museu em um vídeo divulgado pela Nintendo foi o lendário designer e produtor de games Shigeru Miyamoto, o cérebro por trás da criação de Super Mario e muitos outros sucessos.

Miyamoto afirmou que o museu "é um lugar onde os visitantes poderão aprender sobre o compromisso da Nintendo de criar dando grande importância ao jogo e à originalidade".

Os ingressos para o museu poderão ser reservados no site do museu já nesta terça-feira e serão vendidos por sorteio, segundo anunciou a Nintendo.