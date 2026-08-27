Ney Matogrosso: venda de ingressos para turnê de 85 anos começa hoje; veja preços

Ney Matogrosso: artista celebra seus 85 anos com turnê especial (Mauricio Santana/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13h16.
Ney Matogrosso retorna aos palcos com uma turnê especial para comemorar seus 85 anos em parceria com a 30e. No total serão dez apresentações ao redor do Brasil, mas apenas cinco já foram anunciadas.
Nesse primeiro momento, as cidades confirmadas são São Paulo, Curitiba, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
A turnê comemorativa "Ney Matogrosso: Tour 85 anos de ousadia" começa a partir do dia 30 de janeiro, com uma apresentação em São Paulo. O cantor segue para Curitiba e Recife em abril e Belo Horizonte em maio. O show final será no Rio de Janeiro em dezembro.
Em São Paulo, a data da turnê "85 anos de ousadia" será no Nubank Parque, enquanto o show de Curitiba acontece na Arena da Baixada.
Recife irá acomodar o artista no Classic Hall, enquanto Belo Horizonte e Rio de Janeiro utilizarão a Esplanada do Mineirão e o Maracanã, respectivamente.
Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Eventim. A pré-venda Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité começa nesta quinta-feira, 27, às 10 horas, pelo site.
Na sexta-feira, 28, acontece a pré-venda para Clientes Itaú, a partir das 10h, apenas pelo site.
Já a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 31, às 12h no site e às 13h na bilheteria.
Clientes Itaú Unibanco poderão comprar 4 ingressos por CPF, com 30% de desconto em entradas na modalidade inteira durante a pré-venda, com parcelamento em até 3x sem juros. A meia-entrada está limitada a dois ingressos por CPF.
Na venda geral, o limite de ingressos sobe para seis, com o limite de meia-entrada se mantém o mesmo. No site, será possível parcelar em até 10x com juros. Na bilheteria, não terá parcelamento.
O preço dos ingressos para a turnê de Ney Matogrosso irão variar conforme o setor e modalidade escolhido pelos fãs. Confira a lista:
O pacote VIP Silver inclui ingresso na Pista Premium Itaú Personnalité, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).
O pacote VIP Gold inclui ingresso na Pista Premium Itaú Personnalité, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, pit open bar na frente do palco durante o show e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).
O pacote VIP Platinum inclui um encontro com o artista, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, pit open bar na frente do palco durante o show e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).