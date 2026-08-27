Ney Matogrosso: venda de ingressos para turnê de 85 anos começa hoje; veja preços

Ney Matogrosso retorna aos palcos com uma turnê especial para comemorar seus 85 anos em parceria com a 30e. No total serão dez apresentações ao redor do Brasil, mas apenas cinco já foram anunciadas.

Nesse primeiro momento, as cidades confirmadas são São Paulo, Curitiba, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Quando serão os shows de Ney Matogrosso?

A turnê comemorativa "Ney Matogrosso: Tour 85 anos de ousadia" começa a partir do dia 30 de janeiro, com uma apresentação em São Paulo. O cantor segue para Curitiba e Recife em abril e Belo Horizonte em maio. O show final será no Rio de Janeiro em dezembro.

São Paulo: 30/01/2027

30/01/2027 Curitiba: 03/04/2027

03/04/2027 Recife: 17/04/2027

17/04/2027 Belo Horizonte: 01/05/2027

01/05/2027 Rio de Janeiro: 18/12/2027

Onde serão os shows da turnê '85 anos de ousadia'?

Em São Paulo, a data da turnê "85 anos de ousadia" será no Nubank Parque, enquanto o show de Curitiba acontece na Arena da Baixada.

Recife irá acomodar o artista no Classic Hall, enquanto Belo Horizonte e Rio de Janeiro utilizarão a Esplanada do Mineirão e o Maracanã, respectivamente.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Eventim. A pré-venda Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité começa nesta quinta-feira, 27, às 10 horas, pelo site.

Na sexta-feira, 28, acontece a pré-venda para Clientes Itaú, a partir das 10h, apenas pelo site.

Já a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 31, às 12h no site e às 13h na bilheteria.

Clientes Itaú Unibanco poderão comprar 4 ingressos por CPF, com 30% de desconto em entradas na modalidade inteira durante a pré-venda, com parcelamento em até 3x sem juros. A meia-entrada está limitada a dois ingressos por CPF.

Na venda geral, o limite de ingressos sobe para seis, com o limite de meia-entrada se mantém o mesmo. No site, será possível parcelar em até 10x com juros. Na bilheteria, não terá parcelamento.

Quanto custam os ingressos?

O preço dos ingressos para a turnê de Ney Matogrosso irão variar conforme o setor e modalidade escolhido pelos fãs. Confira a lista:

CADEIRA SUPERIOR: R$97,50 (meia) | R$136,50 (cliente Itaú) | R$156,00 (social) | R$195,00 (inteira)

R$97,50 (meia) | R$136,50 (cliente Itaú) | R$156,00 (social) | R$195,00 (inteira) PISTA: R$162,50 (meia) | R$227,50 (cliente Itaú) | R$260,00 (social) | R$325,00 (inteira)

R$162,50 (meia) | R$227,50 (cliente Itaú) | R$260,00 (social) | R$325,00 (inteira) CADEIRA INFERIOR: R$222,50 (meia) | R$311,50 (cliente Itaú) | R$356,00 (social) | R$445,00 (inteira)

R$222,50 (meia) | R$311,50 (cliente Itaú) | R$356,00 (social) | R$445,00 (inteira) PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONALITÉ : R$297,50 (meia) | R$416,50 (cliente Itaú) | R$476,00 (social) | R$595,00 (inteira)

: R$297,50 (meia) | R$416,50 (cliente Itaú) | R$476,00 (social) | R$595,00 (inteira) CADEIRA GOLD (HOT SEAT): R$447,50 (meia) | R$626,50 (cliente Itaú) | R$716,00 (social) | R$895,00 (inteira)

R$447,50 (meia) | R$626,50 (cliente Itaú) | R$716,00 (social) | R$895,00 (inteira) PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ SILVER: R$797,50 (meia) | R$916,50 (cliente Itaú) | R$976,00 (social) | R$1.095,00 (inteira)

R$797,50 (meia) | R$916,50 (cliente Itaú) | R$976,00 (social) | R$1.095,00 (inteira) PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ GOLD: R$1.147,50 (meia) | R$1.266,50 (cliente Itaú) | R$1.326,00 (social) | R$1.445,00 (inteira)

R$1.147,50 (meia) | R$1.266,50 (cliente Itaú) | R$1.326,00 (social) | R$1.445,00 (inteira) PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ PLATINUM: R$3.297,50 (meia) | R$3.416,50 (cliente Itaú) | R$3.476,00 (social) | R$3.595,00 (inteira)

O que está incluso no VIP Silver?

O pacote VIP Silver inclui ingresso na Pista Premium Itaú Personnalité, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).

O que está incluso no VIP Gold?

O pacote VIP Gold inclui ingresso na Pista Premium Itaú Personnalité, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, pit open bar na frente do palco durante o show e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).

O que está incluso no VIP Platinum?

O pacote VIP Platinum inclui um encontro com o artista, passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP e itens exclusivos, pit open bar na frente do palco durante o show e acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas).