'Não sou tão produtivo quanto pensam': como é a manhã de Jeff Bezos

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, pode não ser tão produtivo quanto a maioria das pessoas pensa — ao menos de manhã. De acordo com o que contou o executivo ao podcast de Lex Fridman, ele começa seu dia como grande parte de nós: no smartphone.

No episódio, Bezos afirmou ainda que se levanta, toma um café e começa a andar pela casa devagar. Depois, ele lê o jornal e conversa com sua noiva antes de ir à academia. 'Na maioria dos dias, não é tão difícil para mim, mas em alguns dias é bastante difícil e eu vou de qualquer jeito', declarou.

O bilionário Mark Cuban tem um dia a dia semelhante. Segundo o norte-americano, ele acorda entre seis e meia e sete horas da manhã e checa o e-mail por cerca de uma hora antes de sair da cama, de acordo com o que contou ao podcast de Trevor Noah em janeiro. Depois disso, ele toma o café-da-manhã e checa os e-mails novamente.

Embora possam parecer preguiçosas, manhãs de hábitos mais lentos podem resultar em mais energia, criatividade e foco, segundo contou Geir Berthelsen, fundador do World Institute of Slowness, ao Wall Street Journal no ano de 2019.

Para Berthelsen, o ideal é passar cerca de vinte minutos de manhã sem fazer nada. Mesmo ficar acordado na cama após o alarme tocar já seria bom, afirma. Enquanto isso, há quem sugira atividades tranquilas, como meditação, para esse período.

Com informações da CNBC.