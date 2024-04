Ações valorizadas da Tesla fazem Musk ultrapassar Bezos na lista dos mais ricos do mundo

As ações da Tesla fecharam com ganho de 15,31% nesta segunda-feira, 29, a US$ 194,05. A alta fez com que o CEO, Elon Musk, ultrapassasse Jeff Bezos na lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo, agora com US$ 205,6 bilhões em patrimônio. O fundador da Amazon tem US$ 198,9 bilhões em fortuna.

O papel da empresa de carros elétricos fez a carteira de Musk engordar US$ 14,5 bilhões. Mesmo assim, a alta não foi suficiente para derrubar Bernard Arnault, atualmente o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 210,1 bilhões.

Patrimônio em alta

A alta das ações da Tesla se deu por causa da visita de Elon Musk a Pequim no domingo,segunda viagem em menos de um ano à China. Por lá, ele se reuniu com autoridades de alto escalão, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang, enquanto trabalhava para impulsionar a Tesla no maior mercado de veículos elétricos (VE) do mundo.

No mesmo dia, os modelos produzidos localmente pela montadora do bilionário sul-africano foram listados entre os VEs que atendem aos requisitos de segurança de dados da China, eliminando um importante obstáculo regulatório.

A gigante dos carros elétricos dos EUA também pareceu estar mais perto da aprovação do governo para usar sua tecnologia de direção assistida na China ao se associar à gigante de tecnologia Baidu para usar mapas e recursos de navegação em seus modelos 3 e Y, informou a Bloomberg.