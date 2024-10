Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta terça-feira, 29

Nesta terça-feira, 29 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua sua maratona em seu penúltimo dia, repleta de produções diversas de várias partes do mundo. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta terça-feira, 29, na Mostra de Cinema de SP

Kasa Branca

Dé é um adolescente negro da periferia da Chatuba, no Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que a avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer. Com a ajuda dos dois melhores amigos, Adrianin e Martins, o garoto enfrenta o mundo para aproveitar os últimos dias de vida da idosa.

Direção: Yasmin Thayná, Jorge Furtado

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Zafari

Num pequeno zoológico em Caracas, a chegada do hipopótamo Zafari é comemorada por vizinhos de diferentes classes sociais. Uma família acompanha as comemorações da janela de seu apartamento em um condomínio decadente de classe alta. Em meio ao caos gerado pela escassez de alimentos, água e energia elétrica, a família precisa resolver problemas cotidianos enquanto tenta encontrar uma solução para deixar o país. A mãe, Ana, percorre o prédio à procura de comida nos apartamentos abandonados, mas ruídos estranhos pelos corredores escuros a amedrontam cada vez mais. Num mundo cada vez mais selvagem, Zafari é o único que ainda tem o que comer.

Exibido no Festival de San Sebastián.

Direção: Mariana Rondón

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Malês

O filme retrata uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e vendidos como escravos no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Retrato de um Certo Oriente

Em 1949, o Líbano enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emilie e Emir, embarcam para o Brasil em busca de dias melhores. Na viagem, Emilie se apaixona por Omar, um comerciante muçulmano. Tomado pelo ciúme, Emir tenta separar o casal, sempre ressaltando as diferenças religiosas. Quando estão quase chegando ao destino final, os homens se envolvem em uma briga, e Emir acaba ferido. A única opção de Emilie é descer em um vilarejo indígena, no meio da floresta, para buscar a cura para o irmão. Quando o rapaz melhora, os dois vão para Manaus, onde Emilie tomará uma decisão que terá consequências trágicas. Abordando temas como memória, paixão e preconceito, o filme retrata a saga de imigrantes libaneses no norte do Brasil.

Exibido no Festival de Roterdã.

Direção: Marcelo Gomes

Horário: 21:10

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Continente

Depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com o namorado francês, Martin. Eles chegam na enorme fazenda da família da jovem, localizada em um vilarejo isolado nas intermináveis planícies do sul do Brasil. Lá, Amanda encontra o pai em coma e uma tensão cada vez maior entre os trabalhadores da propriedade. A única médica das redondezas é Helô, uma mulher que renuncia a si mesma para tratar dos habitantes da cidadezinha. A iminente morte do fazendeiro coloca Amanda, Martin e Helô no centro de um perturbador acordo com a população da vila.

Direção: Davi Pretto

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Dying - A Última Sinfonia

Os Lunies não são mais uma família há muito tempo. Lissy, na casa dos 70 anos, fica aliviada quando Gerd, seu marido que lentamente definha devido à demência, é colocado em uma casa de repouso. Mas a recém-descoberta liberdade da septuagenária dura pouco quando sua própria saúde sinaliza que ela não tem mais muito tempo. Seu filho Tom é um maestro que está trabalhando em uma composição sobre a morte, enquanto sua ex-namorada, Liv, quer que ele seja o pai de seu filho. Ellen, a irmã de Tom, começa um caso com um homem casado e com quem compartilha a predileção pelo álcool. Quando a Morte finalmente bate à porta, os Lunies terão uma oportunidade para se reencontrar.

Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim.

Direção: Matthias Glasner

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

O Invencível

A história começa onde “A Canção da Estrada” termina, com Apu e a família saindo do interior para viver na movimentada cidade sagrada de Varanasi. Nessa mudança, Apu se transforma em um adolescente intelectualmente curioso e logo passa a se destacar nos estudos, impressionando o diretor do colégio. Em poucos anos, Apu recebe uma bolsa de estudos para ir até Calcutá continuar sua formação. Acompanhamos a trajetória acadêmica e moral do garoto, assim como a crescente complexidade na relação dele com a mãe.

Vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza em 1957.

Direção: Satyajit Ray

Horário: 18:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Anora

Anora, uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, tem a grande chance de mudar de vida, tal qual numa história de Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca russo, Ivan. Mas, assim que a notícia chega à Rússia, esse conto de fadas é ameaçado —os pais de Ivan partem para Nova York decididos a anular o casamento.

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Direção: Sean Baker

Horário: 18:40

Local: Espaço Augusta Sala 1

Flores da Ucrânia

Natalia, de 67 anos, vive tranquilamente em um paraíso verde, cercado por flores e florestas, em Kiev, na Ucrânia. Há anos, ela defende arduamente suas terras contra a especulação imobiliária. Mas a verdadeira batalha começa quando o país é invadido pela Rússia.

Direção: Adelina Borets

Horário: 20:55

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

A Cozinha

É a hora do almoço no restaurante The Grill, em Manhattan, e o dinheiro desapareceu do caixa. Todos os cozinheiros imigrantes e sem documentos estão sendo investigados —e Pedro é o principal suspeito. Sonhador e encrenqueiro, ele está apaixonado por Julia, uma garçonete norte-americana que não consegue se comprometer em um relacionamento. Rashid, o proprietário do estabelecimento, prometeu ajudar Pedro com os documentos para ele legalizar a situação no país. Mas uma revelação chocante sobre Julia faz Pedro mergulhar em um ato que interromperá a linha de produção de uma das cozinhas mais movimentadas da cidade.

Exibido nos festivais de Berlim e Tribeca.

Direção: Alonso Ruizpalacios

Horário: 21:10

Local: Espaço Augusta Sala 1

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo neste terça-feira, 29

Vivendo em Excesso

Dirigido por Kristina Dufková

1ª Mostrinha – 80 min. | Cor | 2024 | República Tcheca, Eslováquia, França

Data: 29/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Centro Ilusão

Dirigido por Pedro Diógenes

Mostra Brasil – 85 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Cheiro do Leite Queimado

Dirigido por Justine Bauer

Competição Novos Diretores – 78 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Topo

Dirigido por Eugenio Puppo

Mostra Brasil – 83 min. | P&B | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Amor Radical: A Vida e o Legado de Satish Kumar

Dirigido por Julio Hey

Mostra Brasil – 81 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

O Apicultor

Dirigido por Theo Angelopoulos

Retrospectiva – 122 min. | Cor | 1986 | Grécia, França

Data: 29/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Virgínia e Adelaide

Dirigido por Yasmin Thayná, Jorge Furtado

Mostra Brasil – 96 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Kasa Branca

Dirigido por Luciano Vidigal

Mostra Brasil – 95 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Zafari

Dirigido por Mariana Rondón

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Peru, Brasil, México, França, Chile, República Dominicana, Venezuela

Data: 29/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Hanami

Dirigido por Denise Fernandes

Competição Novos Diretores – 96 min. | Cor | 2024 | Suíça, Portugal, Cabo Verde

Data: 29/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais

Dirigido por Renata Paschoal

Competição Novos Diretores – 72 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Palhaço de Cara Limpa

Dirigido por Camilo Cavalcante

Mostra Brasil – 80 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Malês

Dirigido por Antonio Pitanga

Mostra Brasil – 113 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Retrato de um Certo Oriente

Dirigido por Marcelo Gomes

Mostra Brasil – 92 min. | P&B | 2024 | Brasil, Itália

Data: 29/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Onze Futuros: Berlinale Encontra o Futebol

Dirigido por Maximilian Bungarten, Anna-Maria Dutoit, e outros

Apresentação Especial – 106 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Nayola

Dirigido por José Miguel Ribeiro

1ª Mostrinha – 83 min. | Cor | 2022 | Portugal, Bélgica, França, Holanda

Data: 29/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Continente

Dirigido por Davi Pretto

Mostra Brasil – 115 min. | Cor | 2024 | Brasil, França, Argentina

Data: 29/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Simón da Montanha

Dirigido por Federico Luis

Competição Novos Diretores – 98 min. | Cor | 2024 | Argentina, Chile, Uruguai

Data: 29/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Ao Contrário

Dirigido por Jonás Trueba

Perspectiva Internacional – 114 min. | Cor | 2024 | Espanha, França

Data: 29/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Salve Maria

Dirigido por Mar Coll

Perspectiva Internacional – 112 min. | Cor | 2024 | Espanha

Data: 29/10/2024

Horário: 14:45

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Dying - A Última Sinfonia

Dirigido por Matthias Glasner

Perspectiva Internacional – 180 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Você me Queima

Dirigido por Matías Piñeiro

Perspectiva Internacional – 64 min. | Cor | 2024 | Argentina, Espanha

Data: 29/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Caçadores em um Campo Branco

Dirigido por Sarah Gyllestierna

Competição Novos Diretores – 100 min. | Cor | 2024 | Suécia

Data: 29/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

A Nossos Amigos

Dirigido por Adrián Orr

Competição Novos Diretores – 90 min. | Cor | 2024 | Espanha, Portugal

Data: 29/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Uma Terra Deixada para Trás

Dirigido por Yang Yishu

Perspectiva Internacional – 122 min. | Cor | 2024 | China

Data: 29/10/2024

Horário: 15:15

Local: Espaço Augusta Anexo 4

XXL

Dirigido por Kim Ekberg, Sawandi Groskind

Perspectiva Internacional – 77 min. | P&B | 2024 | Suécia, Finlândia

Data: 29/10/2024

Horário: 15:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Julie Permanece em Silêncio

Dirigido por Leonardo van Dijl

Competição Novos Diretores – 100 min. | Cor | 2024 | Bélgica, Suécia

Data: 29/10/2024

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Um Barco no Jardim

Dirigido por Jean-François Laguionie

1ª Mostrinha – 75 min. | Cor | 2024 | Luxemburgo, França

Data: 29/10/2024

Horário: 15:20

Local: Espaço Augusta Sala 2

Tiguere

Dirigido por José María Cabral

Perspectiva Internacional – 84 min. | Cor | 2024 | República Dominicana

Data: 29/10/2024

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Vencedores

Dirigido por Soleen Yusef

1ª Mostrinha – 119 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 15:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

A Queda do Céu

Dirigido por Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha

Mostra Brasil – 108 min. | Cor e P&B | 2024 | Brasil, Itália, França

Data: 29/10/2024

Horário: 15:45

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Dormir de Olhos Abertos

Dirigido por Nele Wohlatz

Mostra Brasil – 97 min. | Cor | 2024 | Brasil, Taiwan, Argentina, Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 15:50

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

A Canção da Estrada

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 125 min. | P&B | 1955 | Índia

Data: 29/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Ondas

Dirigido por Jiří Mádl

Perspectiva Internacional – 131 min. | Cor | 2024 | República Tcheca, Eslováquia

Data: 29/10/2024

Horário: 16:10

Local: Espaço Augusta Sala 1

Arcadia

Dirigido por Yorgos Zois

Competição Novos Diretores – 99 min. | Cor | 2024 | Grécia, Bulgária, EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 16:15

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Arca de Noé

Dirigido por Sérgio Machado, Alois Di Leo

1ª Mostrinha – 101 min. | Cor | 2024 | Brasil, Índia

Data: 29/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Amizade

Dirigido por Cao Guimaraes

Mostra Brasil – 85 min. | Cor e P&B | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

A Procura de Martina

Dirigido por Márcia Faria

Mostra Brasil – 90 min. | Cor | 2024 | Brasil, Uruguai

Data: 29/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Ilha do Açúcar

Dirigido por Johanné Gómez Terrero

Competição Novos Diretores – 91 min. | Cor | 2024 | República Dominicana, Espanha

Data: 29/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Memória Fértil

Dirigido por Michel Khleifi

Retrospectiva – 99 min. | Cor | 1980 | Bélgica, Palestina

Data: 29/10/2024

Horário: 16:50

Local: Espaço Augusta Sala 2

Depois da Guerra

Dirigido por Birgitte Stærmose

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Dinamarca, Kosovo, Finlândia, Suécia

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

O Ano Novo que Nunca Veio

Dirigido por Bogdan Mureşanu

Competição Novos Diretores – 138 min. | Cor | 2024 | Romênia, Sérvia

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cine Satyros Bijou

O Homem Magnético

Dirigido por Gust Van den Berghe

Perspectiva Internacional – 90 min. | Cor | 2023 | Bélgica, Luxemburgo, Holanda

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Morichales

Dirigido por Chris Gude

Perspectiva Internacional – 83 min. | Cor | 2024 | EUA, Colômbia

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Antídoto

Dirigido por James Jones

Perspectiva Internacional – 89 min. | Cor | 2024 | Reino Unido

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Noturnos

Dirigido por Anirban Dutta, Anupama Srinivasan

Foco Índia – 82 min. | Cor | 2024 | Índia, EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Não Sou Eu

Dirigido por Leos Carax

Apresentação Especial – 42 min. | Cor | 2024 | França

Data: 29/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Alegoria Urbana

Dirigido por Alice Rohrwacher, JR

Apresentação Especial – 21 min. | Cor | 2024 | França

Data: 29/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Tijolo por Tijolo

Dirigido por Quentin Delaroche, Victória Álvares

Mostra Brasil – 103 min. | Cor | 2024 | Brasil, França

Data: 29/10/2024

Horário: 17:40

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Shikun

Dirigido por Amos Gitai

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Israel, França, Suíça, Brasil, Reino Unido

Data: 29/10/2024

Horário: 17:45

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Meu Fantástico Estranho

Dirigido por Johanna Pyykkö

Competição Novos Diretores – 107 min. | Cor | 2024 | Noruega, França, Suécia

Data: 29/10/2024

Horário: 17:50

Local: Reserva Cultural - Sala 2

The Line

Dirigido por Ethan Berger

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2023 | EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 18:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Parque de Diversões

Dirigido por Ricardo Alves Jr.

Mostra Brasil – 73 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 18:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Super Feliz para Sempre

Dirigido por Kohei Igarashi

Perspectiva Internacional – 95 min. | Cor | 2024 | Japão, França

Data: 29/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Corações Jovens

Dirigido por Anthony Schatteman

1ª Mostrinha – 98 min. | Cor | 2024 | Holanda, Bélgica

Data: 29/10/2024

Horário: 18:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Sem Vergonha

Dirigido por Rafael Saar

Mostra Brasil – 79 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

O Invencível

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 110 min. | P&B | 1956 | Índia

Data: 29/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Abismu

Dirigido por Rogério Sganzerla

Homenagem – 83 min. | Cor | 1977 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesesc

Henry Fonda para Presidente

Dirigido por Alexander Horwath

Competição Novos Diretores – 185 min. | Cor e P&B | 2024 | Áustria, Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Anora

Dirigido por Sean Baker

Perspectiva Internacional – 138 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 18:40

Local: Espaço Augusta Sala 1

As Pessoas do Lado

Dirigido por André Téchiné

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | França

Data: 29/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

An Almost Christmas Story

Dirigido por David Lowery

1ª Mostrinha – 21 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Véspera de Natal em Miller’s Point

Dirigido por Tyler Taormina

Perspectiva Internacional – 106 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Eu, Maryam, as Crianças e as Outras 26 Pessoas

Dirigido por Farshad Hashemi

Competição Novos Diretores – 101 min. | Cor | 2024 | Irã, Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 18:45

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Vaqueiro

Dirigido por Emma Rozanski

Competição Novos Diretores – 93 min. | Cor | 2024 | Colômbia, Reino Unido

Data: 29/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Olhos Negros

Dirigido por Nikita Mikhalkov

Retrospectiva – 118 min. | Cor | 1987 | Itália, Rússia

Data: 29/10/2024

Horário: 18:45

Local: Espaço Augusta Sala 2

Lamentavelmente ao Amanhecer

Dirigido por Sivaroj Kongsakul

Competição Novos Diretores – 116 min. | Cor | 2024 | Tailândia, Singapura

Data: 29/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Reas

Dirigido por Lola Arias

Competição Novos Diretores – 82 min. | Cor | 2024 | Argentina, Alemanha, Suíça

Data: 29/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Town Sala 8

Olhe Nos Meus Olhos

Dirigido por Lana Wilson

Perspectiva Internacional – 116 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Espermageddon

Dirigido por Tommy Wirkola, Rasmus A. Sivertsen

Perspectiva Internacional – 80 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 29/10/2024

Horário: 19:20

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

O Ouro e o Mundo

Dirigido por Ico Costa

Competição Novos Diretores – 103 min. | Cor | 2024 | Portugal, França

Data: 29/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cine Satyros Bijou

Intervenção

Dirigido por Gustavo Ribeiro

Competição Novos Diretores – 96 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cineclube Cortina

Cultivando a Revolução

Dirigido por Nishtha Jain

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Índia, França, Noruega

Data: 29/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Israel Palestina na TV Sueca 1958-1989

Dirigido por Göran Hugo Olsson

Perspectiva Internacional – 206 min. | Cor | 2024 | Suécia, Finlândia, Dinamarca

Data: 29/10/2024

Horário: 19:45

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Eu Vi Três Luzes Negras

Dirigido por Santiago Lozano Álvarez

Competição Novos Diretores – 87 min. | Cor | 2024 | Colômbia, México, França, Alemanha

Data: 29/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Samia

Dirigido por Yasemin Şamdereli

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Itália, Alemanha, Bélgica

Data: 29/10/2024

Horário: 20:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Breves Horas da Noite

Dirigido por Daniel Hui

Perspectiva Internacional – 103 min. | P&B | 2024 | Singapura

Data: 29/10/2024

Horário: 20:10

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Um Pássaro Azul

Dirigido por Ariel Rotter

Perspectiva Internacional – 98 min. | Cor | 2023 | Argentina, Uruguai

Data: 29/10/2024

Horário: 20:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Cartas da Sicília

Dirigido por Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Perspectiva Internacional – 130 min. | Cor | 2024 | Itália, França

Data: 29/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Redação

Dirigido por Roman Bondarchuk

Perspectiva Internacional – 126 min. | Cor | 2024 | Ucrânia, Alemanha, Eslováquia, República Tcheca

Data: 29/10/2024

Horário: 20:45

Local: Reserva Cultural - Sala 1

A Prisioneira de Bordeaux

Dirigido por Patricia Mazuy

Perspectiva Internacional – 108 min. | Cor | 2024 | França

Data: 29/10/2024

Horário: 20:45

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

O Clube das Mulheres de Negócios

Dirigido por Anna Muylaert

Mostra Brasil – 95 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 20:50

Local: Cinesesc

Flores da Ucrânia

Dirigido por Adelina Borets

Perspectiva Internacional – 70 min. | Cor | 2024 | Ucrânia, Polônia

Data: 29/10/2024

Horário: 20:55

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Stella. Vítima e Culpada

Dirigido por Kilian Riedhof

Perspectiva Internacional – 121 min. | Cor | 2023 | Alemanha, Áustria, Suíça, Reino Unido

Data: 29/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Town Sala 8

O Mundo de Apu

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 106 min. | P&B | 1959 | Índia

Data: 29/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobras

Retrato de um Certo Oriente

Dirigido por Marcelo Gomes

Mostra Brasil – 92 min. | P&B | 2024 | Brasil, Itália

Data: 29/10/2024

Horário: 21:10

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Who by Fire

Dirigido por Philippe Lesage

Perspectiva Internacional – 155 min. | Cor | 2024 | Canadá, França

Data: 29/10/2024

Horário: 21:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

A Cozinha

Dirigido por Alonso Ruizpalacios

Perspectiva Internacional – 139 min. | P&B | 2024 | México, EUA

Data: 29/10/2024

Horário: 21:10

Local: Espaço Augusta Sala 1

Ocupa SP

Dirigido por Gustavo Ribeiro

Mostra Brasil – 91 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 29/10/2024

Horário: 21:20

Local: Cineclube Cortina

Enquanto Isso na Terra

Dirigido por Jérémy Clapin

Competição Novos Diretores – 89 min. | Cor | 2024 | França

Data: 29/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cine Satyros Bijou

A Grande Cidade

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 131 min. | P&B | 1963 | Índia

Data: 29/10/2024

Horário: 21:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Abelhas Cinzentas

Dirigido por Dmytro Moiseiev

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Ucrânia

Data: 29/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Os Demônios do Amanhecer

Dirigido por Julián Hernández

Perspectiva Internacional – 136 min. | Cor | 2024 | México

Data: 29/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Fiscal da Felicidade

Dirigido por Arun Bhattarai, Dorottya Zurbó

Perspectiva Internacional – 94 min. | Cor | 2024 | Butão, Hungria

Data: 29/10/2024

Horário: 22:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Levados pelas Marés

Dirigido por Jia Zhangke

Perspectiva Internacional – 111 min. | Cor | 2024 | China

Data: 29/10/2024

Horário: 22:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Algo Velho, Algo Novo, Algo Emprestado

Dirigido por Hernán Rosselli

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Argentina, Espanha, Portugal

Data: 29/10/2024

Horário: 22:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Por que a Guerra?

Dirigido por Amos Gitai

Perspectiva Internacional – 87 min. | Cor | 2024 | França, Suíça

Data: 29/10/2024

Horário: 22:15

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento e organização da lista. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina essa matéria.