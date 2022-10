Morre Jerry Lee Lewis, grande nome do rock na década de 1960, aos 87 anos

O mundo do rock perde um integrante legendário nesta sexta-feira, 28. Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros no estilo, morreu nos Estados Unidos, aos 87 anos. A notícia foi anunciada por Zach Farnum, o agente de Lewis.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas de acordo com o New York Times, o ator já passava por problemas de saúde nos últimos anos.

Conhecido como um dos primeiros nome do rock, junto de Elvis Presley e Chuck Berry, Lewis foi um dos artistas que marcaram a história da música nos anos 1950 e 1960. Algumas de suas músicas mais famosas são Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin' Goin' On e Let's Twist Again.

Um dos motivos pelos quais ficou consagrado como grande astro do rock, no início da década de 1960, foi justamente por fazer — como nenhum outro — uma mistura de estilos musicais, entre eles o rock, country, blues e pop. Além de cantar e compor, Lewis também era um exímio pianista.

Quem é Jerry Lee Lewis?

Natural de Luisiana (Estados Unidos), Jerry Lee Lewis começou sua carreira tocando piano e cantando música gospel em igrejas pentecostais do Sul dos Estados Unidos. No ano de 1950, chegou até mesmo a entrar para a Southwestern Bible Institute em Texas, para no mesmo ano ser expulso por "má-conduta" — ele tocava músicas da igreja no estilo de rock n' roll.

A primeira gravação de Lewis foi em 1954, quando ainda não era tão reconhecido. Dois anos mais tarde, no entanto, conseguiu gravar na Sun Records, em Memphis (Tenessee, Estados Unidos), mesma gravadora de alguns dos grandes sucessos de Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash e Roy Orbison.

No final dos anos 1950, o artista se envolveu em um escândalo com sua então esposa, quando a imprensa revelou que, ao invés dos falados "23 anos", Lewis era casado com Myra Gale Brown, prima de segundo grau do cantor, que tinha 13 anos.

Apesar disso, o artista conseguiu reerguer sua carreira. Em 1964, ele lançou Live At The Star Club, Hamburg, com o The Nashville Teens. Por muitos críticos, este foi considerado um dos melhores discos ao vivo de rock. Lewis chegou até mesmo a vir para o Brasil, em 1993, e apareceu no programa do Jô Soares.

Pela carreira e contribuição para o início do rock, Lewis recebeu, em 2005, um Lifetime Achievement Award pela Recording Academy.

LEIA TAMBÉM:

Chuck Berry vive

De Flamengo a Bach e Chopin: as grandes paixões de Claudio Pracownik