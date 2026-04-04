Maior arena de shows do Brasil abre em Porto Alegre com investimento de R$ 40 milhões

Porto Alegre vai voltar a testar sua força no entretenimento ao vivo, depois de alguns anos perdendo protagonismo na rota das grandes turnês.

A responsável por essa tentativa é a FLY 51, arena multiuso inaugurada no último sábado, dentro do sítio do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

O projeto reúne as empresas TE2 Hospitality Group, Greenvalley, GDO Produções e Grupo Prime, em um investimento de 40 milhões de reais.

A abertura marca a virada de um projeto que surgiu como resposta à falta de infraestrutura para grandes eventos na capital gaúcha — um gargalo antigo que afastou artistas e produtores ao longo dos últimos anos.

“A entrega da Fly 51 marca um novo momento para o entretenimento na região. Conseguimos reunir parceiros estratégicos e desenvolver um espaço preparado para múltiplos formatos de eventos, com foco em experiência e excelência operacional. A estreia superou as expectativas”, afirma Tiago Escher, fundador da TE2 Hospitality Group.

Agora, o desafio é outro: manter a ocupação e provar que há demanda recorrente para sustentar uma arena desse porte no Sul do país.

Uma aposta para resolver um problema antigo

A FLY 51 nasce de uma dor clara do mercado: Porto Alegre não tinha um espaço fixo e preparado para eventos de médio e grande porte.

Historicamente, shows maiores dependiam de estruturas temporárias em estádios ou áreas improvisadas.

Isso elevava custos, criava incertezas logísticas e afastava parte do público, especialmente o mais sensível a conforto e previsibilidade.

Com 27.000 metros quadrados e capacidade para até 15.000 pessoas, a nova arena tenta resolver esse problema com uma estrutura permanente e modular, pensada para diferentes formatos: de shows e festivais a feiras, eventos corporativos e até encontros religiosos.

A localização dentro do aeroporto elimina um dos principais entraves logísticos. Artistas conseguem acessar o espaço com rapidez, sem deslocamentos longos pela cidade, um fator que pesa na decisão de incluir ou não Porto Alegre em turnês.

Tiago Escher, Marcos Paulo Magalhães, Rodrigo Bili e Kamil Nagib Sarquis, sócios do Fly51 (Fly51/Divulgação)

A inauguração, com show da dupla Zé Neto & Cristiano, funcionou como primeiro teste operacional da arena, e também como termômetro de demanda.

A casa abriu com grande público e já engata uma sequência de eventos. Neste sábado, recebe Sorriso Maroto e Turma do Pagode, sinalizando uma estratégia de ocupação contínua e diversificada.

Esse ponto é central para o modelo de negócio. Diferentemente de arenas que dependem de agendas externas, a FLY 51 nasce com produtores entre os sócios. Isso garante uma base mínima de eventos e reduz o risco de ociosidade, um dos principais problemas desse tipo de ativo.

Ainda assim, a abertura do espaço para terceiros será decisiva para escalar receita e consolidar relevância no circuito nacional.

O peso da execução depois da enchente

O projeto chega até aqui depois de um dos momentos mais críticos da história recente do estado.

Em 2024, a área da arena foi completamente tomada pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. O episódio travou o cronograma, pressionou o caixa e colocou em dúvida a viabilidade do investimento.

A decisão de seguir com capital próprio e simplificar o escopo foi o que manteve o projeto de pé. Na prática, isso resultou em um foco total na arena, deixando de lado outras frentes previstas inicialmente, e acelerando a entrega do ativo principal.

Se a infraestrutura era o principal gargalo antes, agora o desafio muda de natureza.

A FLY 51 entra em um mercado que ainda precisa reconstruir sua demanda após anos de perda de relevância no circuito de shows. Trazer grandes artistas é parte da equação, mas não resolve sozinho.

Existe uma disputa direta com outras capitais, como São Paulo, Curitiba e até cidades menores com estruturas consolidadas, que já fazem parte do calendário fixo de turnês.

Além disso, o comportamento do público também mudou. O consumidor está mais seletivo, compra ingressos mais perto da data e exige mais previsibilidade na experiência. A arena foi desenhada justamente para responder a esse novo perfil, com operação mais padronizada e foco em conforto.

Com a operação iniciada, a FLY 51 entra na fase mais sensível do projeto: provar consistência.

A estratégia passa por manter uma agenda frequente, atrair eventos de diferentes segmentos e, principalmente, recolocar Porto Alegre no radar de grandes turnês nacionais e internacionais. Se conseguir sustentar esse ritmo, a arena pode ajudar a cidade a recuperar um papel que já foi seu.

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