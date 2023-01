Menina indiana renuncia à herança milionária e entra em mosteiro

Uma garota indiana de 8 anos renunciou a uma herança milionária e ingressou nesta semana em uma estrita ordem religiosa da fé jainista.

Devanshi Sanghvi herdaria o negócio de joias Sanghvi and Sons, em Surat, conhecida localmente como a “cidade do diamante” por sua importância no comércio mundial de pedras preciosas. A empresa tem patrimônio líquido de cerca de US$ 60 milhões.

A família anunciou nesta semana a vocação de Devanshi, que passou por uma cerimônia de quatro dias até que, nesta quarta-feira, 18, chegou em uma carruagem puxada por um elefante ao templo onde trocou suas roupas luxuosas por vestimentas simples de algodão branco.

A criança, conhecida entre os membros da comunidade jainista por sua piedade, “nunca viu televisão, filmes ou foi a shopping centers e restaurantes”, contou uma pessoa próxima à família.

Ela está entre os mais jovens a realizar uma cerimônia “diksha” para abandonar suas posses materiais e entrar no monacato jainista. Segundo a imprensa local, seus pais disseram que a menina tinha pressa em se converter.

O jainismo, religião da qual a família faz parte, foi fundado na Índia no século 6 antes da era cristã. Defende a não violência, o ascetismo, o veganismo e o amor por todas as criaturas. Tem mais de 4 milhões de adeptos no país.

Essa religião é alvo de críticas por algumas de suas práticas rituais, como o jejum extremo.