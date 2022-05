Mbappé no Real Madrid? Jornal diz que atacante assinará contrato de 5 anos

A novela em torno do atacante francês Kylian Mbappé ganhou um novo capitulo nesta segunda-feira, 16. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador do PSG fechou um acordo com o Real Madrid e deixará Paris para jogar na Espanha na próxima temporada.

Com o contrato com o PSG encerrando no próximo mês, o atacante ficará livre no mercado. De acordo com o Marca, o acordo com o Real foi selado na semana passada. Mbappé esteve em Madrid durante o período.

O jogador de 23 anos está na mira do time espanhol desde a temporada passada, quando manifestou o desejo de ir para Madrid, mas PSG rejeitou as ofertas do clube espanhol. Várias notícias veiculadas na imprensa espanhola apontavam que o Real ofereceu entre 150 milhões e 200 milhões de euros pelo atacante vencedor da última Copa do Mundo com a França.

Eleito o melhor jogador do último campeonato francês, o companheiro de Neymar e Messi, assinará um contrato de cinco temporadas com uma cláusula de rescisão bilionária. O Real Madrid pagará um bônus pela assinatura do contrato e um salário de altas cifras, porém, menor do valor de 75 milhões de euros por ano oferecido pelo PSG para o atacante renovar com o clube.

Com Mbappé, Lionel Messi e Neymar, o PSG formou um dos trio de atacantes mais empolgante do futebol mundial. Porém, a parceria não trouxe o resultado esperado pela equipe. O clube foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa e foi campeão "apenas" do Campeonato Francês.

Na atual temporada, o atacante francês foi o principal jogador do PSG. Ele jogou 45 jogos, marcou 36 gols e deu 26 assistências.

