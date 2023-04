Cantora Grimes está disposta a 'dividir royalties' de música gerada por IA que utilizar sua voz

A rápida ascensão da arte gerada por inteligência artificial abalou vários setores da indústria criativa. Embora muitos criadores tenham destacado questões de violação de direitos autorais envolvendo arte gerada por IA, nem todos os artistas são contra experimento que envolvem a fusão de IA com propriedade intelectual de sua autoria.

Em uma postagem no Twitter, a musicista, cantora e produtora canadense Grimes disse que tratará os criadores de IA usando sua voz da mesma forma que outros artistas com os quais ela colabora. Grimes escreveu que gostaria de “dividir 50% dos royalties de qualquer música de sucesso gerada por IA” que usasse sua voz.

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023

"Eu dividirei 50% dos royalties de qualquer música bem-sucedida gerada por IA que use minha voz. Este é mesmo tipo de acordo que eu faria com qualquer artista com quem colaboro. Sinta-se à vontade para usar minha voz sem penalidade. Não tenho um selo e nem vínculos legais [com nenhuma gravadora]", publicou Grimes.

Indústria da música e royalties

Grimes mencionou que ela não tem gravadora e, portanto, “nenhuma ligação” com qualquer entidade dominante da indústria da música que possa causar problemas relativos a direitos de propriedade intelectual. A artista continuou dizendo que acha "legal fundir-se com uma máquina" e que é a favor da arte de código aberto, em última análise, "eliminando os direitos autorais."

Ela continuou dizendo que está “curiosa” sobre o que os artistas podem fazer com a tecnologia e está “interessada em ser uma cobaia” neste novo campo criativo.

Na postagem inicial, Grimes postou um artigo sobre o recente clamor em torno das faixas geradas por IA de Drake e do The Weekend, que estão circulando na Internet. Em 13 de abril, o gigante da indústria da música Universal Music Group enviou um e-mail a todos os principais serviços de streaming globais para impedir que sistemas de IA acessem seus catálogos para fins de aprendizado.

A empresa disse que não hesitará em fazer o que for necessário para proteger seus direitos autoriais e os dos artistas que representa.

Em uma declaração à parte, Grimes revelou que está criando um programa de simulação de voz junto com uma equipe de desenvolvedores para ser disponibilizado ao público em geral.

We're making a program that should simulate my voice well but we could also upload stems and samples for ppl to train their own — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023

"Estamos criando um programa que deve simular bem a minha voz, mas também podemos fazer uploads de amostras para as pessoas treinarem os seus próprios", publicou Grimes.

No entanto, deep fakes geradas por IA utilizando imagens e vozes de indivíduos sem autorização já estão causando grandes dores de cabeça e preocupações éticas.

Recentemente, um tabloide alemão usou IA para gerar uma entrevista falsa com o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. As preocupações estão circulando até mesmo dentro das empresas que desenvolvem a tecnologia, depois que reportagens revelaram que funcionários do Google manifestaram reservas sobre os projetos de chatbots de IA da empresa.

