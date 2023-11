Matthew Perry impediu que Chandler traísse Monica em "Friends"; entenda

O icônico Chandler de Friends, interpretado por Mathew Perry que faleceu dia 28 de outubro, iria trair seu par Mônica (Courteney Cox) em um dos episódios da série. Segundo o portal TMZ, o ator pediu aos produtores que alterasse a história da traição.

Em entrevista ao TMZ, a atriz Lisa Cash afirmou que seria a pivô da traição de Chandler. O episódio seria o da quinta temporada "Aquele em Vegas: Parte 1".

Lisa estava escalada para interpretar uma mulher que teria um caso com personagem, depois de uma briga entre ele e Monica. O casal se envolveria numa discussão acalorada e, na sequência, Lisa levaria serviço de quarto até a suíte do hotel do personagem.

Segundo Lisa, ela e Matthew Perry chegaram a ensaiar a cena. Mas, na sequência, o ator procurou os roteiristas de "Friends" para pedir mudanças no roteiro. Isso porque, ainda segundo o TMZ, sabia-se que os fãs jamais perdoariam Chandler por trair Monica.

Ao site, Lisa afirmou que ser amante de Chandler teria impulsionado sua carreira, mas reconheceu que o parceiro de cena tomou a decisão correta, já que a infidelidade do personagem poderia mudar por completo os rumos da série. Lisa acabou sendo escalada para o papel de uma aeromoça, numa cena em que interagiam outros personagens: Rachel e Ross.

Mathew Perry faleceu no dia 28 de outubro aos 54 anos. Ele teria sido encontrado morto em uma casa de Los Angeles e de acordo com as fontes policiais ouvidas, teria morrido afogado.

Eterno Chandler Bing, o ator de Friends que morreu

O ator nasceu em Williamstown, nos Estados Unidos, mas cresceu em Ottawa, capital do Canadá. Filho de pais divorciados, Perry sempre demonstrou interesse no meio artístico quando criança, mas passou um tempo longe dos holofotes para se dedicar ao tênis.

Por incentivo do pai, que também era ator, na adolescência, decidiu voltar à carreira artística. Fez alguns cursos de teatro, no colégio onde estudava e posteriormente em institutos canadenses. Era sempre lembrado pelos papéis de comédia.

Mais tarde, depois de formado, ele se mudou para Los Angeles com o pai em busca de novas oportunidades. Seus primeiros papéis foram nas séries 240-Robert, Charles in Charge, Silver Spoons e Second Chance, em posições secundárias. Chegou a estrelar, também, em "Boys Will Be Boys", "Highway" to "Heavene Growing Pains".

Depois de algumas tentativas frustradas como ator, Matthew resolveu fazer seu próprio seriado, ao lado do amigo Andrew Hill. Coincidência ou não, o plot era parecido com o de “Friends” e foi oferecido a Universal Studios, que o passou para a NBC. Alguns meses mais tarde, Perry estrelou como Chandler no que viria a ser uma das maiores séries de comédia de todos os tempos.