Discurso de Kamala Harris: que horas começa e onde assistir?

1/30 US Vice President and 2024 Democratic presidential candidate Kamala Harris waves as she arrives onstage on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à presidência em 2024, Kamala Harris, chega ao palco no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

3/30 US Second Gentleman Douglas Emhoff, US Vice President and 2024 Democratic presidential candidate Kamala Harris, Minnesota Governor and 2024 Democratic vice presidential candidate Tim Walz and his wife walz Gwen Walz attend the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Robyn Beck / AFP) (O segundo cavalheiro dos EUA, Douglas Emhoff, a Vice-Presidente dos EUA e candidata democrata à presidência em 2024, Kamala Harris, o governador de Minnesota e candidato democrata à vice-presidência em 2024, Tim Walz, e sua esposa, Gwen Walz, participam do primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

7/30 Uma visão geral enquanto a ex-Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024. (Uma visão geral enquanto a ex-Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

8/30 Uma participante segura placas no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024. (Uma participante segura placas no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

9/30 Former US Secretary of State Hillary Clinton speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Eva HAMBACH / AFP) (A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

11/30 Former US Secretary of State Hillary Clinton speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

13/30 A representante dos EUA Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) acena enquanto sai do palco após discursar no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024 (A representante dos EUA Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) acena enquanto sai do palco após discursar no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024)

16/30 Delegates and attendees hold "Jill" signs as US First Lady Jill Biden takes the stage to speak on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Eva HAMBACH / AFP) (Delegados e participantes seguram placas com o nome "Jill" enquanto a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, sobe ao palco para discursar no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC))

17/30 Kentucky Governor Andy Beshear waves from stage on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (O governador de Kentucky, Andy Beshear, acena do palco no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

19/30 TOPSHOT - US Vice President and 2024 Democratic presidential candidate Kamala Harris gestures as she speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à presidência em 2024, Kamala Harris, chega ao palco no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

20/30 US Senator Chris Coons, Democrat from Delaware, speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (O senador dos EUA Chris Coons, democrata de Delaware, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

21/30 US Senator Raphael Warnock, Democrat from Georgia, speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (O senador dos EUA Raphael Warnock, democrata da Geórgia, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

22/30 US First Lady Jill Biden speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (A primeira-dama dos EUA, Jill Biden, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

23/30 Participantes gritam "Obrigado, Joe" durante discurso de Joe Biden na Convenção Democrata em Chicago. (Participantes gritam "Obrigado, Joe" durante discurso de Joe Biden na Convenção Democrata em Chicago.)

24/30 O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, chega ao palco depois que sua esposa e ex-primeira-dama Michelle Obama o apresentou no segundo dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois, em 20 de agosto de 2024 (O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, chega ao palco depois que sua esposa e ex-primeira-dama Michelle Obama o apresentou no segundo dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois, em 20 de agosto de 2024)

25/30 California governor Gavin Newsom applauds as US First Lady Jill Biden speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Robyn Beck / AFP) (O governador da Califórnia, Gavin Newsom, aplaude enquanto a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

26/30 Participantes seguram cartazes com os dizerem "Eu amo Joe"durante discurso de Joe Biden na Convenção Democrata em Chicago. (Participantes seguram cartazes com os dizerem "Eu amo Joe"durante discurso de Joe Biden na Convenção Democrata em Chicago.)

27/30 Um participante segura um cartaz com a frase "We'll Do It Joe" enquanto a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024. (Um participante segura um cartaz com a frase "We'll Do It Joe" enquanto a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

28/30 A filha do presidente dos EUA, Joe Biden, Ashley Biden, fica ao lado de seu pai, o presidente Joe Biden, enquanto ele enxuga os olhos ao chegar ao palco para discursar no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024. (A filha do presidente dos EUA, Joe Biden, Ashley Biden, fica ao lado de seu pai, o presidente Joe Biden, enquanto ele enxuga os olhos ao chegar ao palco para discursar no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)

29/30 US President Joe Biden speaks on the first day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 19, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (O presidente dos EUA, Joe Biden, discursa no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center, em Chicago, Illinois, em 19 de agosto de 2024.)