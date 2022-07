MadeiraMadeira lança programa de cashback e dá descontos de até 60%

A MadeiraMadeira, varejista de itens para casa, está completando 13 anos de história. E, para comemorar a data, tanto o aplicativo quanto o site e as lojas físicas estão com promoções com até 60% de desconto em diversos itens, como móveis, decoração e iluminação e produtos para reformar, como material de construção, pisos, janelas e revestimentos.

Além disso, a marca lançou o seu programa de cashback, que contempla todos os produtos do site neste primeiro mês, incluindo os produtos em promoção. A campanha de aniversário iniciou hoje, sexta-feira, 1º, e vai até o dia 21.

“Estamos comemorando o nosso 13º aniversário e nada mais justo do que retribuir àqueles que fazem parte da nossa história. Estamos oferecendo descontos agressivos para que nossos clientes consigam adquirir os produtos que desejarem, além de poderem contar com mais um diferencial, o programa de cashback. Nosso objetivo com essa novidade é que eles continuem tendo oportunidades para compras futuras, mesmo após o término da campanha”, comenta Daniel Scandian, CEO da MadeiraMadeira.

O programa de cashback devolverá uma parte do valor pago em forma de créditos, para serem utilizados pelo cliente em suas próximas compras. O valor será creditado em até 40 dias da data da compra, na sua conta da MadeiraMadeira, e poderá ser utilizado em até 90 dias. Para consultar o crédito, basta acessar a área do cliente e ir na aba carteira.

Todas as ofertas podem ser conferidas pelo aplicativo da MadeiraMadeira, disponível para Android e IOS ou pelo site.