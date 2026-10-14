Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; confira a divisão

Nesta quarta-feira, 14, o Lollapalooza revelou a divisão de artistas por dia para a edição de 2027. Entre as atrações presentes no festival estarão Travis Scott, Queens of The Stone Age e Charlie XCX.

O line-up oficial do festival foi divulgado na última quinta-feira, 8. Em 2027, o Lollapalooza celebra 15 anos desde a chegada da "festa da música" no Brasil.

Como ficou a divisão do Lollapalooza Brasil 2027?

Sexta-feira, 19 de março

Travis Scott

David Guetta

Sombr

Cage The Elephant

Lola Young

Slayyyter

Tomora

Leon Bridges

Angine De Poitrine

Snow Strippers

NinaJirachi

Die Spitz

Cat Dealers

Nação Zumbi

Fezzo

Majis

Rawayana

Carola & Curol

Make U Sweat

Marina Diniz

Mary Olivetti

El Efecto

Rakta

Deafkids

Sábado, 20 de março

Queens of The Stone Age

The Killers

Mochakk

Dominic Fike

Geese

Four Tet

Rodrigo Amarante

Mike D 5D

Sammy Virji

Julia Wolf

Midnight Generation

Carlita

BRIME!!

Budang

Santos Bravos

Weird Baile

Grag Queen

Luana Flores

Buhr

Bebé

Zepelim e o Sopro do Cão

DJ Ramemes

Paira

Joaquim

DJ Tammy

Domingo, 21 de março

Charlie XCX

The Neighbourhood

Fontaines D.C.

The Prodigy

Adela

Malcom Todd

Raye

Marlon Hoffstadt

Boys Noize

Criolo, Amaron e Dino

The Avalanches

Violet Grohl

Boy Harsher

Mind Enterprises

Clementaum

Fernanda Martins

Acid Asian

Catiça

Real No Ficcíon

Núbia

Seu Pereira e o Coletivo 401

Psilosamples

Kenya20hz

Ciça Moreira

Clarissa

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Como comprar seu ingresso para o Lollapalooza 2027?

Os ingressos para a edição comemorativa do Lollapalooza 2027 já estão disponíveis para compra. É possível adquirir entradas na modalidade Lolla Pass, com acesso aos três dias de festival, ou Lolla Day, em que você escolhe o dia de evento.

As vendas online serão realizadas pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Porém, também há a possibilidade de compra na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. De acordo com o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.