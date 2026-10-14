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Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; confira a divisão

Festival divulga escalação por dia com Travis Scott, Queens of The Stone Age e Charlie XCX como headliners da edição comemorativa de 15 anos no Brasil

Lollapalooza 2027: confira a divisão de artistas por dia para a edição 2027 (Reprodução/Instagram/@lollapaloozabr)

Lollapalooza 2027: confira a divisão de artistas por dia para a edição 2027 (Reprodução/Instagram/@lollapaloozabr)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12h00.

Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 12h11.

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Nesta quarta-feira, 14, o Lollapalooza revelou a divisão de artistas por dia para a edição de 2027. Entre as atrações presentes no festival estarão Travis Scott, Queens of The Stone Age e Charlie XCX.

O line-up oficial do festival foi divulgado na última quinta-feira, 8. Em 2027, o Lollapalooza celebra 15 anos desde a chegada da "festa da música" no Brasil.

Como ficou a divisão do Lollapalooza Brasil 2027?

Sexta-feira, 19 de março

  • Travis Scott
  • David Guetta
  • Sombr
  • Cage The Elephant
  • Lola Young
  • Slayyyter
  • Tomora
  • Leon Bridges
  • Angine De Poitrine
  • Snow Strippers
  • NinaJirachi
  • Die Spitz
  • Cat Dealers
  • Nação Zumbi
  • Fezzo
  • Majis
  • Rawayana
  • Carola & Curol
  • Make U Sweat
  • Marina Diniz
  • Mary Olivetti
  • El Efecto
  • Rakta
  • Deafkids

Sábado, 20 de março

  • Queens of The Stone Age
  • The Killers
  • Mochakk
  • Dominic Fike
  • Geese
  • Four Tet
  • Rodrigo Amarante
  • Mike D 5D
  • Sammy Virji
  • Julia Wolf
  • Midnight Generation
  • Carlita
  • BRIME!!
  • Budang
  • Santos Bravos
  • Weird Baile
  • Grag Queen
  • Luana Flores
  • Buhr
  • Bebé
  • Zepelim e o Sopro do Cão
  • DJ Ramemes
  • Paira
  • Joaquim
  • DJ Tammy

Domingo, 21 de março

  • Charlie XCX
  • The Neighbourhood
  • Fontaines D.C.
  • The Prodigy
  • Adela
  • Malcom Todd
  • Raye
  • Marlon Hoffstadt
  • Boys Noize
  • Criolo, Amaron e Dino
  • The Avalanches
  • Violet Grohl
  • Boy Harsher
  • Mind Enterprises
  • Clementaum
  • Fernanda Martins
  • Acid Asian
  • Catiça
  • Real No Ficcíon
  • Núbia
  • Seu Pereira e o Coletivo 401
  • Psilosamples
  • Kenya20hz
  • Ciça Moreira
  • Clarissa

Como comprar seu ingresso para o Lollapalooza 2027?

Os ingressos para a edição comemorativa do Lollapalooza 2027 já estão disponíveis para compra. É possível adquirir entradas na modalidade Lolla Pass, com acesso aos três dias de festival, ou Lolla Day, em que você escolhe o dia de evento.

As vendas online serão realizadas pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Porém, também há a possibilidade de compra na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. De acordo com o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

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