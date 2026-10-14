Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; confira a divisão

Lollapalooza 2027: confira a divisão de artistas por dia para a edição 2027 (Reprodução/Instagram/@lollapaloozabr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12h00.
Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 12h11.
Nesta quarta-feira, 14, o Lollapalooza revelou a divisão de artistas por dia para a edição de 2027. Entre as atrações presentes no festival estarão Travis Scott, Queens of The Stone Age e Charlie XCX.
O line-up oficial do festival foi divulgado na última quinta-feira, 8. Em 2027, o Lollapalooza celebra 15 anos desde a chegada da "festa da música" no Brasil.
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Os ingressos para a edição comemorativa do Lollapalooza 2027 já estão disponíveis para compra. É possível adquirir entradas na modalidade Lolla Pass, com acesso aos três dias de festival, ou Lolla Day, em que você escolhe o dia de evento.
As vendas online serão realizadas pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Porém, também há a possibilidade de compra na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.
A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.
Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. De acordo com o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.