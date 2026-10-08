Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lollapalooza 2027: veja os artistas brasileiros confirmados no festival

A programação nacional inclui o trio Criolo, Amaro e Dino, que conecta a música afro-atlântica ao rap, ao samba e ao jazz

Lollapalooza: festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Instagram @criolomc @alicepaz__/Reprodução)

Lollapalooza: festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Instagram @criolomc @alicepaz__/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21h14.

Última atualização em 8 de outubro de 2026 às 21h20.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os 36 artistas brasileiros da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, em São Paulo. O DJ e produtor Mochakk é o único headliner nacional. Rodrigo Amarante, Criolo, Amaro e Dino, Cat Dealers, Nação Zumbi, Majur e Grag Queen também integram o line-up.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os nomes confirmados, 36 são brasileiros, como o DJ e produtor Mochakk -- único headliner da lista.

A programação nacional ainda inclui o trio Criolo, Amaro e Dino, que conecta a música afro-atlântica ao rap, ao samba e ao jazz. Rodrigo Amarante, Cat Dealers, Nação Zumbi, Midnight Generation, Majur, Grag Queen, Buhr e Clarissa também estão no line-up.

A venda geral de ingressos do Lolla Pass também começou nesta quinta-feira. O ingresso dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.

Veja quais artistas brasileiros estão confirmados no Lollapalooza 2027:
  • Mochakk (Headliner)
  • Rodrigo Amarante
  • Criolo, Amaro e Dino
  • Cat Dealers
  • Nação Zumbi
  • Midnight Generation
  • Brime!!
  • Fezzo
  • Majur
  • Clementaum
  • Carol & o Curol
  • Fernanda Martins
  • Budang
  • Weird Baile
  • Grag Queen
  • Luana Flores
  • Buhr
  • Make U Sweat
  • Zepelim e o Sopro do Cão
  • Bebé
  • Seu Pereira e Coletivo 401
  • Catiça
  • DJ Ramemes
  • Marina Diniz
  • Mary Olivetti
  • El Efecto
  • Psilosamples
  • Rakta
  • Deafkids
  • Kenya20Hz
  • Paira
  • Núbia
  • Clarissa
  • Ciça Moreira
  • Joaquim
  • DJ Tamy

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.

'Perguntas frequentes'

Quais artistas brasileiros estão confirmados no Lollapalooza 2027? ＋

O line-up reúne 36 atrações brasileiras, entre elas Mochakk, Rodrigo Amarante, Criolo, Amaro e Dino, Cat Dealers, Nação Zumbi, Midnight Generation, Majur, Grag Queen, Buhr e Clarissa. Mochakk é o único headliner nacional da edição.

Quem é o headliner brasileiro do Lollapalooza 2027? ＋

O DJ e produtor Mochakk é o único artista brasileiro anunciado como headliner do Lollapalooza 2027.

Quando e onde acontece o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição celebra os 15 anos da chegada do festival ao Brasil.

Quais estilos aparecem entre as atrações brasileiras do festival? ＋

O trio Criolo, Amaro e Dino conecta a música afro-atlântica ao rap, ao samba e ao jazz. A programação nacional também reúne DJs, produtores, cantores, bandas e coletivos.

O que é o Lolla Pass? ＋

O Lolla Pass é o ingresso que dá acesso aos três dias do Lollapalooza Brasil 2027. Ele está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

Os ingressos podem ser comprados no site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaArtistasShows-de-música

Mais de Pop

Lollapalooza 2027: quais artistas vão se apresentar pela primeira vez no Brasil?

Quem sai hoje de 'A Fazenda 18'? Disputa entre Ariela, Renê e Thaíde está acirrada

Quem é Geese? Banda indie hypada será atração do Lollapalooza 2027

Charli XCX no Lollapalooza 2027: como uma artista de raves se tornou uma estrela pop

Mais na Exame

Brasil

Zanin rejeita pedido de Paes contra decisão do TSE que declara Ruas vencedor no 1º turno no Rio

Pop

Lollapalooza 2027: quais artistas vão se apresentar pela primeira vez no Brasil?

ESG

Do vale-refeição à Amazônia: como a dona da Ticket aposta na bioeconomia

Future of Money

Flávio Bolsonaro nega relação com site que promete dar criptomoedas a quem apoiá-lo