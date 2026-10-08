Lollapalooza 2027: veja os artistas brasileiros confirmados no festival

RESUMO ＋ O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os 36 artistas brasileiros da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, em São Paulo. O DJ e produtor Mochakk é o único headliner nacional. Rodrigo Amarante, Criolo, Amaro e Dino, Cat Dealers, Nação Zumbi, Majur e Grag Queen também integram o line-up.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os nomes confirmados, 36 são brasileiros, como o DJ e produtor Mochakk -- único headliner da lista.

A programação nacional ainda inclui o trio Criolo, Amaro e Dino, que conecta a música afro-atlântica ao rap, ao samba e ao jazz. Rodrigo Amarante, Cat Dealers, Nação Zumbi, Midnight Generation, Majur, Grag Queen, Buhr e Clarissa também estão no line-up.

A venda geral de ingressos do Lolla Pass também começou nesta quinta-feira. O ingresso dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.

Veja quais artistas brasileiros estão confirmados no Lollapalooza 2027:

Mochakk (Headliner)

Rodrigo Amarante

Criolo, Amaro e Dino

Cat Dealers

Nação Zumbi

Midnight Generation

Brime!!

Fezzo

Majur

Clementaum

Carol & o Curol

Fernanda Martins

Budang

Weird Baile

Grag Queen

Luana Flores

Buhr

Make U Sweat

Zepelim e o Sopro do Cão

Bebé

Seu Pereira e Coletivo 401

Catiça

DJ Ramemes

Marina Diniz

Mary Olivetti

El Efecto

Psilosamples

Rakta

Deafkids

Kenya20Hz

Paira

Núbia

Clarissa

Ciça Moreira

Joaquim

DJ Tamy

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.