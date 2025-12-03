Lollapalooza 2026 anuncia shows extras de Interpol, TV Girl, Blood Orange e Viagra Boys

O Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira, 3, que os artistas TV Girl, Interpol, Viagra Boys e Blood Orange farão apresentações extras em São Paulo antes da edição de 2026 do festival.

Os shows ocorrem em casas como o Cine Joia e a Audio, e os ingressos estão disponíveis no site oficial da Ticketmaster.

TV Girl se apresenta no dia 18 de março no Cine Joia. No dia seguinte, 19, o mesmo espaço recebe o show de Blood Orange. Também em 19 de março, Interpol sobe ao palco da Audio, com abertura do grupo Viagra Boys.

Os preços das entradas variam de acordo com a categoria e a casa de show:

TV Girl – Cine Joia

Entrada Social: R$ 275,00

Meia: R$ 250,00

Inteira: R$ 500,00

Blood Orange – Cine Joia

Entrada Social: R$ 275,00

Meia: R$ 250,00

Inteira: R$ 500,00

Interpol + Viagra Boys – Audio

Entrada Social: R$ 302,50

Meia: R$ 275,00

Inteira: R$ 550,00

Mais de 60 atrações e novos nomes internacionais

A edição 2026 do Lollapalooza Brasil acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao todo, 69 artistas integram o line-up, com destaque para 16 estreias no país, 38 nomes nacionais e 31 internacionais.

Os headliners, artistas principais, estão divididos assim:

Sexta-feira, 20: Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii

Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii Sábado, 21: Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi

Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi Domingo, 22: Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile

Line-up completo por dia:

Sexta-Feira (20/03) – Kygo, Interpol, Blood Orange, Ben Böhmer, Edson Gomes, Ruel, Men I Trust, Bunt., Viagra Boys, DJ Diesel, Horsegiirl, Negra Li, Aline Rocha, Atkö, Scalene, Worst, Terraplana, Stefanie, Bruna Strait, Camila Jun

– Kygo, Interpol, Blood Orange, Ben Böhmer, Edson Gomes, Ruel, Men I Trust, Bunt., Viagra Boys, DJ Diesel, Horsegiirl, Negra Li, Aline Rocha, Atkö, Scalene, Worst, Terraplana, Stefanie, Bruna Strait, Camila Jun Sábado (21/03) – Cypress Hill, Brutalismus 3000, Marina, TV Girl, Mu540, Riize, 2hollis, N.I.N.A, Foto em Grupo, The Warning, Hamdi, Febre90s, Agnes Nunes, Varanda, Cidade Dormitório, Jadsa, Blackat, Crizin da Z.O., Marcelin O Brabo, Artur Menezes, Hurricanes

– Cypress Hill, Brutalismus 3000, Marina, TV Girl, Mu540, Riize, 2hollis, N.I.N.A, Foto em Grupo, The Warning, Hamdi, Febre90s, Agnes Nunes, Varanda, Cidade Dormitório, Jadsa, Blackat, Crizin da Z.O., Marcelin O Brabo, Artur Menezes, Hurricanes Domingo (22/03) – Peggy Gou, Addison Rae, Katseye, Djo, ¥ousuke ¥uk1matsu, FBC, Royel Otis, The Dare, Balu Brigada, Mundo Livre S/A, Róz, Zopelar, Idlibra, Nina Maia, Oruã, Alírio, Papisa, Papangu, Analu, Jonabug, Entropia

Quanto custam os ingressos?

As entradas para o Lollapalooza são vendidas pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Os valores mudam conforme o lote disponível.

Lolla Pass – válido para os três dias

Inteira (Lote 4): R$ 2.533,68

Entrada social: R$ 1.413,52

Meia-entrada: R$ 1.266,84

Lolla Day – válido para um único dia