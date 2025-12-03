Lollapalooza 2026 anuncia shows extras de Interpol, TV Girl, Blood Orange e Viagra Boys

Lollapalooza: festival de música é um dos mais populares do país (Mauricio Santana/Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13h33.
O Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira, 3, que os artistas TV Girl, Interpol, Viagra Boys e Blood Orange farão apresentações extras em São Paulo antes da edição de 2026 do festival.
Os shows ocorrem em casas como o Cine Joia e a Audio, e os ingressos estão disponíveis no site oficial da Ticketmaster.
TV Girl se apresenta no dia 18 de março no Cine Joia. No dia seguinte, 19, o mesmo espaço recebe o show de Blood Orange. Também em 19 de março, Interpol sobe ao palco da Audio, com abertura do grupo Viagra Boys.
Os preços das entradas variam de acordo com a categoria e a casa de show:
TV Girl – Cine Joia
Blood Orange – Cine Joia
Interpol + Viagra Boys – Audio
A edição 2026 do Lollapalooza Brasil acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao todo, 69 artistas integram o line-up, com destaque para 16 estreias no país, 38 nomes nacionais e 31 internacionais.
Os headliners, artistas principais, estão divididos assim:
As entradas para o Lollapalooza são vendidas pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Os valores mudam conforme o lote disponível.
Lolla Pass – válido para os três dias
Lolla Day – válido para um único dia