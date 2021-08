Lendário atacante alemão Gerd Müeller morre aos 75 anos de idade

O ex-atacante da Alemanha Ocidental Gerd Müeller, um dos maiores goleadores da história do futebol, apelidado de "Bomber der Nation", morreu aos 75 anos de idade, informou seu ex-clube, o Bayern de Munique, neste domingo.

Müeller marcou 68 gols em 62 jogos pela seleção alemã, incluindo o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 1974, e é o terceiro na lista de maiores artilheiros na história do torneio, com 14, atrás do brasileiro Ronaldo (15) e do alemão Miroslav Klose (16).

"Ele foi o "Bomber der Nation", o maior goleador alemão de todos os tempos", disse a Associação de Futebol da Alemanha (DFB). "Ele estabeleceu recordes que pareciam ter sido feitos para a eternidade, mesmo que alguns deles tenham caído. Ele será para sempre um fenômeno".

Chegado ao Bayern em 1964, Müeller - um atacante instintivo que era bom pelo alto e rápido nos pés - marcou 566 gols em 607 partidas ao longo de 15 anos pelo clube.

Müeller marcou 365 vezes no campeonato alemão em uma carreira repleta de troféus, que incluíram quatro títulos nacionais, quatro copas alemãs e três copas europeias com o Bayern.

Conquistou a chuteira de ouro após marcar 10 gols na Copa do Mundo de 1970 e a Bola de Ouro, de melhor jogador da Europa, no mesmo ano. Uma habilidade de virar e marcar de ângulos aparentemente impossíveis era a marca registrada de Müeller.

O Bayern anunciou em 2015 que o ex-jogador estava gravemente adoecido há algum tempo com o mal de Alzheimer.