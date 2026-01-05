Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

League Of Legends fora do ar? Usuários relatam falha no jogo

Instabilidade foi reportada por usuários no Brasil e nos EUA

LoL: usuários relatam falhas no servidor ao acessar o jogo no início de 2026. (CHRIS DELMAS/Getty Images)

LoL: usuários relatam falhas no servidor ao acessar o jogo no início de 2026. (CHRIS DELMAS/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h58.

O jogo League of Legends (LOL) chegou a apresentar uma instabilidade no último domingo, 4.

De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, houve aumento nas reclamações de usuários, com pico de cerca de 1.200 relatos, envolvendo falhas de conexão com o servidor e dificuldade para entrar no jogo.

No site de suporte da Riot Games, a empresa informou um erro crítico no login. A página de status também indicou que a equipe atuava para normalizar o serviço. Enquanto a apuração ocorria, alguns recursos foram temporariamente desativados.

O que foi afetado?

Segundo o comunicado no status da Riot, filas ranqueadas ficaram indisponíveis durante a investigação. A empresa também suspendeu, no período, transferência de contas e envio de presentes, para reduzir impactos enquanto buscava a correção.

A instabilidade não se limitou ao servidor do Brasil, conforme o monitoramento. Nos Estados Unidos, o Downdetector apontou pico de cerca de 7.800 reclamações. Os relatos envolveram diferentes plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS e Android.

Nas redes sociais, usuários também comentaram a dificuldade de acesso. No X (antigo Twitter), as publicações mencionaram problemas para entrar na conta. As mensagens citaram falhas no login e erro de conexão com servidores.

De acordo com o monitoramento do StatusGator, o serviço começou a ser restabelecido por volta de 1h50 desta segunda-feira, 5. A plataforma aponta que o incidente foi detectado às 20h14 de domingo e durou cerca de 5h35 até a normalização.

Acompanhe tudo sobre:Jogos online

Mais de Pop

BBB 26: participante foi desclassificada? Entenda a teoria dos fãs

Timothée Chalamet: relembre os principais filmes do ator

Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

Que horas estreia o 6º episódio da 2ª temporada de ‘Percy Jackson’?

Mais na Exame

Mundo

Macron diz que França não aprova 'método' utilizado para derrubar Maduro

Um conteúdo SBT News

Nascidos em janeiro já podem resgatar saque-aniversário do FGTS

Exame IN

Alexandre Santoro deixa IMC para assumir presidência do GPA

Tecnologia

Cisco negocia compra de empresa de cibersegurança por US$ 2 bi