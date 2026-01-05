League Of Legends fora do ar? Usuários relatam falha no jogo

O jogo League of Legends (LOL) chegou a apresentar uma instabilidade no último domingo, 4.

De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, houve aumento nas reclamações de usuários, com pico de cerca de 1.200 relatos, envolvendo falhas de conexão com o servidor e dificuldade para entrar no jogo.

No site de suporte da Riot Games, a empresa informou um erro crítico no login. A página de status também indicou que a equipe atuava para normalizar o serviço. Enquanto a apuração ocorria, alguns recursos foram temporariamente desativados.

O que foi afetado?

Segundo o comunicado no status da Riot, filas ranqueadas ficaram indisponíveis durante a investigação. A empresa também suspendeu, no período, transferência de contas e envio de presentes, para reduzir impactos enquanto buscava a correção.

A instabilidade não se limitou ao servidor do Brasil, conforme o monitoramento. Nos Estados Unidos, o Downdetector apontou pico de cerca de 7.800 reclamações. Os relatos envolveram diferentes plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS e Android.

Nas redes sociais, usuários também comentaram a dificuldade de acesso. No X (antigo Twitter), as publicações mencionaram problemas para entrar na conta. As mensagens citaram falhas no login e erro de conexão com servidores.

De acordo com o monitoramento do StatusGator, o serviço começou a ser restabelecido por volta de 1h50 desta segunda-feira, 5. A plataforma aponta que o incidente foi detectado às 20h14 de domingo e durou cerca de 5h35 até a normalização.