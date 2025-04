Sadia estreia no mundo dos games e patrocina campeonato de League of Legends

A Sadia anunciou sua entrada no universo dos games. A marca da BRF vai patrocinar o principal campeonato de League of Legends da região, a LTA Sul (antigo CBLOL), que contempla times do Brasil e América do Sul. Realizado pela Riot Games, que também é a desenvolvedora e publicadora do jogo LOL, a segunda etapa da LTA Sul estreia neste sábado, 5.

Com o patrocínio à LTA Sul, a Sadia amplia sua atuação para além dos segmentos tradicionais e avança sobre novos territórios de audiência. A empresa também aproveitará a oportunidade para promover novos produtos.

A novidade faz parte de uma ampla estratégia de Sadia de se aproximar da Geração Z por meio de fandoms. O valor do investimento não foi informado. “Os fandoms impulsionam tendências, geram identificação e movimentam a economia de diversos mercados, com impacto direto na cultura e nos hábitos de consumo atuais", explica Luciana Bülau, gerente executiva de marketing da Sadia.

Segundo ela, a Geração Z é o principal público desses grupos e representa os consumidores do futuro da marca. “Buscamos construir um vínculo emocional com fãs de diferentes plataformas, como música, no Lollapalooza Brasil, esportes, com a NBA Brasil, e agora games, por meio da Liga das Américas de League of Legends. A linha Hot Pocket, por ser prática e atender à lógica de que 'game não tem pausa', permite um lanche pronto em menos de dois minutos, ideal para ser consumido entre uma partida e outra”, afirma.

O Brasil se destaca como a maior potência de games da América Latina, com mais de 100 milhões de gamers, de acordo com estudo da Newzoo. Desses, 67% consomem produtos prontos ou congelados. Além disso, 22,7% dos gamers brasileiros costumam comer enquanto jogam, preferindo refeições práticas e indulgentes, como snacks salgados e congelados.

A Sadia aposta no League of Legends para ampliar sua presença nesse universo e ativar sua marca junto aos mais de 180 milhões de jogadores mensais do jogo. O patrocínio à LTA Sul busca conectar a marca ao público dos eSports, que acompanha as competições tanto por transmissões ao vivo quanto em eventos presenciais.

Com presença em diferentes mídias, como música, séries e moda, o LoL mantém um calendário contínuo de torneios, garantindo engajamento ao longo do ano. “Sadia e Riot Games compartilham a inovação como pilar estratégico. Ambas buscam proporcionar experiências que unem entretenimento e consumo, inserindo-se na rotina da nova geração”, afirma a executiva.

Entre as ações previstas para o ano, Sadia está prevendo o relançamento da linha Hot Pocket, com novas receitas e sabores inéditos, além de embalagens temáticas como patrocinadora do LTA Sul e os campeões de LoL, que serão colecionáveis e de edição limitada.

Para anunciar sua estreia no universo gamer e o patrocínio à LTA Sul, a empresa lançará uma campanha nas redes sociais com o mote "Sadia é PLAY no sabor e BAN na sua fome". Além disso, participará pela primeira vez da Live Experience na rodada de estreia da LTA Sul, que acontece na Riot Games Arena São Paulo, no próximo sábado, 5, com transmissão ao vivo no YouTube, Twitch e por co-streamers oficiais.

“A presença de marcas líderes de seus mercados no universo dos games reforça o potencial da indústria de jogos de trazer oportunidades de conexão com uma audiência apaixonada e engajada, como é a comunidade de League of Legends. Estamos bem animados", afirma Diego Martinez, general manager da Riot Games Brasil.

Mercado de games

A Pesquisa Game Brasil, realizada por Sioux Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM, aponta que 74,5% da população brasileira joga videogame. O estudo também revela que 72,2% dos gamers intensificaram o hábito durante a pandemia.

O Brasil está entre os cinco países com maior número de jogadores e figura no top 10 em receita gerada pelo setor, segundo a consultoria Newzoo. Em 2022, o mercado movimentou US$ 2,7 bilhões no país, com projeção de alcançar US$ 3,5 bilhões até 2025. A maior parte da receita vem de empresas estrangeiras.

O que é o League of Legends

League of Legends é um jogo do gênero MOBA desenvolvido pela Riot Games, no qual duas equipes de cinco jogadores competem para destruir a base adversária. Para isso, os times precisam adotar estratégias que envolvem proteção de território, domínio do campo de batalha e avanço sobre a estrutura inimiga.

No Brasil, o jogo é um dos principais títulos dos esportes eletrônicos, com torneios como o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Em 2023, o 2º Split da competição superou a audiência da liga norte-americana (LCS), atingindo um pico de mais de 329 mil espectadores, segundo o Esports Charts.