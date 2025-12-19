Tecnologia

Cloudflare enfrenta instabilidade nesta sexta-feira e pode ter afetado o YouTube

Empresa de infraestrutura de internet investiga problemas intermitentes de desempenho de rede; é a terceira falha significativa em dois meses

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h16.

Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 14h20.

O serviço de infraestrutura de internet Cloudflare enfrenta instabilidade desde a manhã desta sexta-feira, 19.

A empresa confirmou em sua página de status que investiga "problemas intermitentes de desempenho de rede" e que clientes podem observar "erros inesperados". O registro foi publicado às 15h06 UTC (12h06 no horário de Brasília).

Segundo relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os primeiros problemas começaram a ser registrados por volta das 8h (horário de Brasília).

Por volta das 9h, a plataforma já contabilizava mais de 400 reclamações relacionadas a falhas no funcionamento do serviço.

Com a instabilidade, outros sites e plataformas que dependem da Cloudflare também apresentaram dificuldades de acesso, entre eles o YouTube e serviços do Google — um efeito em cadeia já observado em episódios anteriores neste ano.

A Cloudflare fornece infraestrutura para aproximadamente 20% do tráfego global da internet, incluindo proteção contra ataques DDoS, distribuição de conteúdo e serviços de DNS. Quando a empresa enfrenta problemas, o impacto tende a ser amplo.

Este é o terceiro incidente significativo da Cloudflare em menos de dois meses.

Em 18 de novembro de 2025, a rede sofreu interrupção causada por bug no sistema de Bot Management, que afetou plataformas como X (Twitter), ChatGPT, Spotify e Canva.

Em 5 de dezembro, nova falha impactou aproximadamente 28% de todo o tráfego HTTP servido pela empresa por cerca de 25 minutos Cloudflare, derrubando sites como LinkedIn e Zoom.

