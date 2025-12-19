Cloudflare enfrenta instabilidade nesta sexta-feira e pode ter afetado o YouTube

O serviço de infraestrutura de internet Cloudflare enfrenta instabilidade desde a manhã desta sexta-feira, 19.

A empresa confirmou em sua página de status que investiga "problemas intermitentes de desempenho de rede" e que clientes podem observar "erros inesperados". O registro foi publicado às 15h06 UTC (12h06 no horário de Brasília).

Segundo relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os primeiros problemas começaram a ser registrados por volta das 8h (horário de Brasília).

Por volta das 9h, a plataforma já contabilizava mais de 400 reclamações relacionadas a falhas no funcionamento do serviço.

Com a instabilidade, outros sites e plataformas que dependem da Cloudflare também apresentaram dificuldades de acesso, entre eles o YouTube e serviços do Google — um efeito em cadeia já observado em episódios anteriores neste ano.

A Cloudflare fornece infraestrutura para aproximadamente 20% do tráfego global da internet, incluindo proteção contra ataques DDoS, distribuição de conteúdo e serviços de DNS. Quando a empresa enfrenta problemas, o impacto tende a ser amplo.

Este é o terceiro incidente significativo da Cloudflare em menos de dois meses.

Em 18 de novembro de 2025, a rede sofreu interrupção causada por bug no sistema de Bot Management, que afetou plataformas como X (Twitter), ChatGPT, Spotify e Canva.

Em 5 de dezembro, nova falha impactou aproximadamente 28% de todo o tráfego HTTP servido pela empresa por cerca de 25 minutos Cloudflare, derrubando sites como LinkedIn e Zoom.