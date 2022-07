GTA VI: jogo terá uma mulher latina como protagonista; veja quando será o lançamento

A Rockstar, fabricante do jogo Grand Theft Auto, anunciou que está desenvolvendo o próximo jogo da franquia que tem previsão de lançamento entre abril de 2023 e março de 2024. A informação foi divulgada pela revista Bloomberg.

Segundo a revista, o desenvolvimento de GTA VI foi mais lento do que os fãs esperavam. Alguns funcionários afirmaram que ele está sendo produzido desde 2014 e será muito diferente do antecessor, GTA V, lançado em 2013.

Embora existam cronogramas vagos, as pessoas entrevistadas disseram que não sabiam de nenhuma data de lançamento firme e que esperavam que o jogo demorasse pelo menos dois anos. No início deste ano, um grupo de designers deixou o escritório da Rockstar em Edimburgo, dizendo aos colegas que estavam cansados ​​da falta de progresso.

GTA VI terá uma protagonista feminina

O jogo contará com uma protagonista feminina jogável pela primeira vez, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A mulher é latina e será uma das protagonistas de uma história influenciada pelos assaltantes de banco Bonnie e Clyde.

O novo mapa do jogo agora está focado em uma versão fictícia de Miami e seus arredores. O plano da Rockstar é atualizar continuamente o jogo ao longo do tempo, adicionando novas missões e cidades regularmente. Ainda assim, o mundo do jogo continua grande, com mais locais internos do que os jogos anteriores do Grand Theft Auto, afetando a linha do tempo.