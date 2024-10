Lançamentos do Apple TV+ em novembro de 2024: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega repleto de novidades no Apple TV+, com novas temporadas de séries populares, lançamentos de filmes e documentários. Entre os destaques do mês estão a segunda temporada de “Silo”, o drama de ficção científica estrelado por Rebecca Ferguson, e o longa-metragem “Blitz”, dirigido por Steve McQueen e protagonizado por Saoirse Ronan.

"Disclaimer", drama estrelado pelos vencedores do Oscar Cate Blanchett, Kevin Kline, ao lado do indicado ao Oscar Sasha Baron Cohen, com direção de Alfonso Cuarón, também chega ao catálogo da Apple TV+ neste mês.

Os documentários também ganham espaço com a estreia de “Pão, Rosas e Liberdade”, que retrata a luta das mulheres afegãs após a queda de Cabul em 2021. O longa foi produzido pela atriz vencedora do Oscar Jennifer Lawrence e a vencedora do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai, com direção de Sahra Mani.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em novembro de 2024:

Séries que entram no Apple TV+ em novembro

Mal de Família (Bad Sisters): Temporada 2 | 13/11/2024

Silo: Temporada 2 | 15/11/2024

Disclaimer | 08/11/2024

Onde Está a Wanda? (Where's Wanda?) | 13/11/2024

A Casa de Moda (La Maison) | 15/11/2024

Família da Meia-Noite (Midnight Family) | 20/11/2024

Filmes e documentários que entram no Apple TV+ em novembro