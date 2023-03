Lançamentos da Netflix em março de 2023: veja os filmes e as séries

O fim de fevereiro já chegou e, com ele, alguns dos sucessos do cinema e do streaming mais esperados. A Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em março.

Entre os principais destaques, estão as aguardadas segundas temporadas das séries Cidade Invisível e Sombras e Ossos. A estreia de O Maestro e o Mar também deixou o público do streaming ansioso, assim como a quarta temporada de Casamento às Cegas.

Entre os filmes que estreiam em março, estão Luther: O Cair da Noite e Conta Comigo. Já para os documentários, destaque para Pornhub: Sexo Bilionário, que conta com depoimentos de atores, ativistas e ex-funcionários e mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub.



Por fim, para os fãs de animações japonesas, a quarta e quinta temporada de Inuyasha também farão presença no catálogo deste mês.

Assine a newsletter GRATUITA da EXAME POP e fique por dentro de todas as notícias do entretenimento

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em marçoro de 2023