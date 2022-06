Lançamentos da Netflix em julho de 2022: veja os filmes e séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em julho. Entre os principais destaques, espera ver na telinha a continuação da 4ª temporada de "Stranger Things", a estreia da 3ª temporada da série brasileira "Sintonia" e o lançamento dos novos episódios de "Virgin River".

Entre os filmes originais que estreiam em junho, o mais aguardado é "Agente oculto", que traz um elenco de peso com Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page e conta a história de um agente da CIA que descobre segredos da agência e é caçado mundo afora.

Outro destaque do mês é a nova série com Lana Condor, "Boo, Bitch", uma comédia adolescente que explora as aventuras de uma garota do ensino médio: o problema é que ela já está morta.

VEJA TAMBÉM:

Os 10 melhores filmes originais Netflix, segundo o IMDB

Confira a lista de lançamentos da Netflix em julho de 2022

Séries que entram na Netflix em julho

Stranger Things: temporada 4 (Volume 2) - 1/7/2022

Sintonia: Temporada 3 - 13/7/2022

Rebelde: Temporada 2 - 27/7/2022

Uncoupled - 29/7/2022

Resident Evil: A Série - 14/7/2022

Control Z: Temporada - 3 6/7/2022

Virgin River: Temporada - 4 20/7/2022

Uma Advogada Extraordinária - 13/7/2022

Match VIP - 15/7/2022

Boo, Bitch - 8/7/2022

Os Segredos de Manscheid: Temporada 2 - 8/7/2022

Farzar - 15/7/2022

Vidrados: Temporada 3 - 22/7/2022

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 - 29/7/2022

Manifest: Temporada 1 - 15/7/2022

Manifest: Temporada 2 - 15/7/2022

Manifest: Temporada 3 - 15/7/2022

Filmes que entram na Netflix em julho

Agente Oculto - 22/7/2022

A Fera do Mar - 8/7/2022

Persuasão - 15/7/2022

Olá, Adeus e Tudo Mais - 6/7/2022

Continência ao Amor - 29/7/2022

Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls - 8/7/2022

Ligações Perigosas - 8/7/2022

O Sol de Amalfi - 13/7/2022

Cine Holliúdy - até 31/7/2022

Bons Meninos - 1/7/2022

Extraordinário - 31/7/2022

O Culto de Chucky - 1/7/2022

Conor McGregor: Tudo Pelo Título - 1/7/2022

Documentários e especiais que entram na Netflix em julho

O Assassino da Minha Filha - 12/7/2022

D. B. Cooper: Desaparecimento no Ar - 13/7/2022

Street Food: EUA - 26/7/2022

Nunca deixe de sonhar: A vida e o legado de Shimon Peres - 13/7/2022

Assassinos Indianos: O Estripador de Déli - até 31/07/2022

O Homem Mais Odiado da Internet - 27/7/2022 Programas para crianças e família que entram na Netflix em julho Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 - 8/7/2022

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along - 18/7/2022

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão - 14/7/2022

O Mundo de Karma: Temporada 3 - 7/7/2022

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 5 - 21/7/2022

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 5 - 25/7/2022

Animes que entram na Netflix em julho

O Tio de Outro Mundo - 4/7/2022

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero - 29/7/2022

ONE PIECE: New Episodes - 22/7/2022

VEJA TAMBÉM:

Lançamentos da Netflix em junho de 2022: veja os filmes e séries

Stranger Things: Netflix divulga trailer dos episódios finais da 4ª temporada

Kate Bush já faturou mais de R$ 1 milhão com "Running Up That Hill" após Stranger Things

Netflix: acidente durante produção de nova série deixa dois mortos no México

Os 10 melhores filmes originais Netflix, segundo o IMDB