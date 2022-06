Kate Bush já faturou mais de R$ 1 milhão com "Running Up That Hill" após Stranger Things

Lançada no final de maio, a 4ª temporada de Stranger Things ressuscitou o sucesso de uma música lançada em 1985.

Nas últimas 3 semanas, a faixa Running Up That Hill, da britânica Kate Bush, ficou entre as mais tocadas em várias plataformas de streaming de música no mundo inteiro.

Hoje com 63 anos, Bush afirmou que ficou feliz de saber que sua música foi descoberta por novas gerações após aparecer no seriado.

Em seu site, ela escreveu que "é difícil entender a velocidade com que tudo isso está acontecendo" e que "muitos jovens que amam a série [estão] descobrindo a música pela primeira vez."

Dona de 100% dos direitos autorais da música, Bush faturou muito mais que reconhecimento.

De acordo com especialistas da indústria da música ouvidos pelo site especializado Music Business Worldwide, a cantora pode ter faturado mais de 1 milhão de reais por semana com a faixa desde que a série foi ao ar.

Só no Spotify, a música já foi tocada 57 milhões de vezes na semana passada. No Youtube, o clipe já conta mais de 72 milhões de visualizações.