SAG Awards: Fernanda Torres fica de fora da premiação; veja lista de indicados

A temporada de premiações segue ativa e, depois do Globo de Ouro "abrir alas", chegou a vez do Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). Nesta quarta-feira, 8, a organização do maior sindicato da categoria divulgou os indicados à 31ª edição do prêmio — e a atriz Fernanda Torres ficou de fora.

O SAG Awards é uma premiação diferente do Oscar, BAFTA, Critics Choice Awards e Globo de Ouro, uma vez que é definido pelo sindicato dos atores e realiza uma premiação voltada somente a esses profissionais. No início desta quarta-feira, a associação divulgou nas redes sociais que a revelação dos indicados seria adiada, devido aos incêndios em Los Angeles. A lista foi divulgada diretamente no site da organização do prêmio.

É considerado, no entanto, um dos mais importantes termômetros para o Oscar, uma vez que conta com votantes em comum, mas não concede prêmios para outros nomes da indústria, tampouco para os filmes e séries. É por isso que "Ainda Estou Aqui" não consta entre os indicados, posto que a única categoria ao qual estaria elegível é a de Melhor Elenco de Filme.

A 31ª edição do SAG Awards está marcada para o dia 23 de fevereiro e será transmitida no mundo todo pela Netflix, a partir das 22h.

Confira a lista de indicados ao SAG Awards de 2025

CINEMA

Melhor Elenco de Filme

"Um Completo Desconhecido"

"Anora"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Melhor Ator em Filme

Adrien Brody - "O Brutalista"

Timothée Chalamet - "Um Completo Desconhecido"

Daniel Craig - "Queer"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Ralph Fiennes - "Conclave"

Melhor Atriz em Filme

Pamela Anderson - "The Last Showgirl"

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "A Substância"

Melhor Ator Coadjuvante em Filme

Jonathan Bailey - "Wicked"

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "A Real Pain"

Edward Norton - "Um Completo Desconhecido"

Jeremy Strong - "Um Aprendiz"

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme

Monica Barbaro - "Um Completo Desconhecido"

Jamie Lee Curtis - "The Last Showgirl"

Danielle Deadwyler - "The Piano Lesson"

Ariana Grande - "Wicked"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez" Melhor Elenco de Dublês em Filme "Deadpool & Wolverine"

"Duna: Parte II"

"The Fall Guy"

"Gladiador II"

"Wicked" TV E STREAMING

Melhor Elenco em Série de Comédia

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Shrinking: Falando a Real"

Melhor Atriz em Série de Comédia

Kristen Bell - "Ninguém Quer"

Quinta Brunson - "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas - "O Urso"

Ayo Edebiri - "O Urso"

Jean Smart - "Hacks"

Melhor Ator em Série de Comédia

Adam Brody - "Ninguém Quer"

Ted Danson - "A Man on the Inside"

Harrison Ford - "Shrinking: Falando a Real"

Martin Short - "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White - "O Urso"

Melhor Elenco em Série de Drama

"Bridgerton"

"O Dia do Chacal"

"A Diplomata"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Slow Horses"

Melhor Ator em Série de Drama

Tadanobu Asano - "Shögun"

Jeff Bridges - "The Old Man"

Gary Oldman - "Slow Horses"

Eddie Redmayne - "O Dia Do Chacal"

Hiroyuki Sanada - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Melhor Atriz em Série de Drama

Kathy Bates - "Matlock"

Nicola Coughlan - "Bridgerton"

Allison Janney - "A Diplomata"

Keri Russell - "A Diplomata"

Anna Sawai - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a Televisão

Kathy Bates - "The Great Lillian Hall"

Cate Blanchett - "Disclaimer"

Jodie Foster - "True Detective: Night Country"

Lily Gladstone - "Under the Bridge"

Jessica Gunning - "Bebê Rena"

Cristin Milioti - "Pinguim"

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a Televisão

Javier Bardem - "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"

Colin Farrell - "Pinguim"

Richard Gadd - "Bebê Rena"

Kevin Kline - "Disclaimer"

Andrew Scott - "Ripley"

Melhor Elenco de Dublês em Série de Televisão