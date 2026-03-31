BBB 26: Solange Couto já pode se despedir? Parcial aponta eliminação

BBB 26: Solange Couto foi indicada pela líder Ana Paula Renault (Gshow)
Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 21h30.
Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa o reality.
A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.
Levantamento das 18h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Solange Couto vai ser a próxima a dar adeus à competição.
Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,66% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,17%, enquanto Jordana tem 8,15%.
O levantamento já soma mais de 5 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.