Johnny Depp: popularidade do ator cai entre adultos americanos

De acordo com estatísticas coletadas pela empresa de dados Morning Consult, a popularidade do ator estadunidense Johnny Depp despencou entre os adultos americanos após o término da batalha judicial com a atriz Amber Heard.

Em uma pesquisa realizada pela Morning Consult em abril, os adultos americanos com opiniões “muito” ou “um pouco” favoráveis ​​a Depp chegaram a 68%. Em junho, esse número caiu para 56%.

No começo de junho, o júri do processo de difamação entre Depp e Heard concluiu que Heard terá de pagar uma indenização no valor de US$ 15 milhões.

O grupo concedeu a Depp US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

Já a atriz receberá US$ 2 milhões por uma fala dita pelo advogado do ator.

Segundo a pesquisa, após a decisão da Justiça, a popularidade da estrela de Piratas do Caribe caiu principalmente entre os homens adultos e democratas dos Estados Unidos. Nesse grupo, o apoio a Depp caiu de 59% em abril para 37% em junho.

Já entre o público mais jovem, a popularidade de Depp não mudou muito. A pesquisa registrou uma queda de 2% na popularidade, de 72% de apoio em abril para 70% em junho.

Os millennials seguiram uma tendência semelhante, com uma queda de 6%, de 78% de apoio em abril para 72% em junho.

A popularidade do ator foi a mais atingida entre os democratas, de 70% para 55%, enquanto os independentes mostraram uma queda de 68% para 55%. As opiniões favoráveis ​​dos republicanos caíram de 65% para 57%.