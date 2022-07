Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 22; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série B, partida decisiva da Eurocopa feminina e inicio da temporada europeia são destaques da sexta-feira de futebol.

Na abertura do segundo turno da segundona, o Sport visita o Sampaio Corrêa. O time pernambucano vem de semana turbulenta, com a saída do técnico Lisca para o Santos. O Sport vem de dois empates e perdeu a quinta posição para o Tombense.

Na Eurocopa feminina, Suécia e Bélgica disputam uma vaga na semifinal. No confronto direto entre as seleções, Suécia tem vantagem. Em dois jogos, foram duas vitórias.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

21h30 - Sampaio Corrêa x Sport - SporTV e Premiere

Eurocopa Feminina

16h - Suécia x Bélgica - ESPN e Star+

Campeonato Alemão 2ª divisão

13h30 - Darmstadt x Sadhausen - One Football

13h30 - Dusseldorf x Paderborn 07 - One Football

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Sampaio Corrêa x Sport

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre Sampaio Corrêa x Sport terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Suécia x Bélgica

O jogo desta sexta-feira às 16h entre Suécia x Bélgica terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

21h30 - Sampaio Corrêa x Sport - Brasileirão Série B

Premiere

21h30 - Sampaio Corrêa x Sport - Brasileirão Série B

ESPN

16h - Suécia x Bélgica - Eurocopa

LEIA TAMBÉM:

Álbum da Copa do Mundo no Catar: quanto é preciso gastar para completar

Copa do Mundo deve gerar 'boom' de ações comerciais e de marketing

Copa do Brasil: confrontos das quartas de final definidos; veja resultado

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?