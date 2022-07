Jogos de futebol hoje, sábado, 23; onde assistir ao vivo e horários

Rodada de fechamento do primeiro turno do Brasileirão Série A, times europeus em grandes clássicos e partidas da Série B são destaques do sábado de futebol.

Como preparação para a temporada europeia que começa em agosto, grandes clubes do continente jogam neste sábado em partidas amistosas. O clássico entre Real Madrid e Barcelona é uma das grandes atrações do dia. A partida que acontece na madrugada de sábado para domingo, pode representar a estreia do atacante Lewandowski com a camisa do Barcelona.

Outro clássico europeu, será o jogo entre Arsenal e Chelsea pela Florida Club. Os dois clubes se movimentam bastante na janela de transferências e buscam dar ritmo ao novos contratados.

No Brasil, o São Paulo volta a campo após três empates seguidos. O time paulista recebe o Goiás e quer reencontrar o caminho da vitória para não se distanciar do G6. Já o Goiás busca uma recuperação após derrota para o Fluminense em casa. O time esmeraldino está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

19h - São Paulo x Goiás - Premiere

- Premiere 21h - Botafogo x Athletico - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Cruzeiro x Bahia - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Vila Nova x Vasco - Premiere

- Premiere 16h30 - Grêmio x Ponte Preta - Premiere

- Premiere 18h30 - Náutico x Londrina - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Ituano x Chapecoense - Premiere

- Premiere 20h30 - CRB x Novorizontino - Premiere

Brasileirão Série C

11h - São José-RS x Botafogo-SP - TV NSports

- TV NSports 15h - Atlético Cearense x Manaus - TV NSports

- TV NSports 17h - ABC x Floresta - Band, TikTok e DAZN

- 18h - Brasil-RS X Aparecidense - TV NSports

Brasileirão Série D

15h - Portuguesa-RJ x Aimoré - InStat TV

- InStat TV 15h - Real Noroeste x Anápolis-GO - InStat TV

- InStat TV 15h30 - Juventude-MA x Amazonas - InStat TV

- InStat TV 15h30 - Cascavel x Paraná - InStat TV

- InStat TV 16h - São Raimundo-AM x Tocantinópolis - InStat TV

- InStat TV 17h - Afogados x ASA - InStat TV

- InStat TV 19h - Azuriz x São Bernardo - InStat TV

Eurocopa Feminina

16h - França x Holanda - ESPN e Star+

Amistosos Internacionais

7h - PSG x Urawa Reds - ESPN e Star+

15h - Roma x Nice - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 20h - Bayern de Munique x Manchester City - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 21h - Arsenal x Chelsea - TNT, Estádio TNT, Facebook TNT e Youtube TNT

- TNT, Estádio TNT, Facebook TNT e Youtube TNT 23h59 - Barcelona x Real Madrid - ESPN e Star+

