Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Partidas do Brasileirão Série B são destaques da sexta-feira de futebol. Com as principais ligas europeias em recesso, o dia não terá tantos jogos para os amantes de futebol.

Dois jogos da Série B são os jogos desta sexta. O Ituano com 13 pontos na 15ª posição enfrenta o CRB com 14 pontos na 12ª colocação. O jogo pode ser considerado um confronto direto, já que as equipes estão separadas por apenas um ponto. Quem vencer pode se aproximar das primeiras posições e quem sair derrotado pode ficar mais próximo da zona de rebaixamento.

A outra partida do dia coloca time em momentos diferentes na temporada. O Criciúma vem de duas vitórias nas últimas rodadas e chegou a sexta colocação. Já o Brusque faz uma campanha irregular e figura a 14ª colocação.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Criciúma x Brusque - SporTV e Premiere

21h30 - CRB x Ituano - SporTV e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo Criciúma x Brusque

O jogo desta sexta-feira às 19h entre Criciúma x Brusque terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo CRB x Ituano

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre CRB x Ituano terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje

SporTV

19h - Criciúma x Brusque - Brasileirão Série B

21h30 - CRB x Ituano - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Criciúma x Brusque - Brasileirão Série B

21h30 - CRB x Ituano - Brasileirão Série B

