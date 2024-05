Como descobrir uma fonte a partir da imagem pela internet

As fontes são parte de qualquer coisa que você faça com um computador, desde editar um texto no Word até escrever longos tutoriais para o EXAMELab. E assim como ocorre com qualquer desenho, há quem observe o formato e o design de um conjunto de letras e acabe querendo saber mais sobre ele.

Pensando nisso, nós juntamos algumas dicas – que você confere logo abaixo – sobre como você pode descobrir (e até mesmo baixar) as fontes que você mais quer para os seus projetos.

Como identificar fonte por imagem no celular

WhatTheFont

“WhatTheFont” é, possivelmente, o aplicativo mais popular para identificação de fontes. Disponível em versão online para navegadores e também em versões dedicadas para iOS e Android, é no formato mobile que ele supera expectativas.

Assim como outros no meio, o WhatTheFont não requer nenhum conhecimento de código, e usa da inteligência artificial (IA) para encontrar fontes dentro de capturas de imagens. Não à toa, ele tende a ser uma presença constante nas mesas de trabalho de designers e outros artistas digitais.

No computador, o WhatTheFont funciona tanto com endereços de imagens como utilizando um printscreen do computador. Entretanto, o serviço eventualmente pedirá por inscrição ainda que seja gratuito.

Nos smartphones, as versões para Android e iOS são baixadas gratuitamente, e funcionam por meio de URLs das páginas desejadas.

Como identificar fonte pelo Photoshop

O mundialmente conhecido editor de imagens Adobe Photoshop também tem um recurso que permite que você identifique a fonte por meio de imagens importadas para dentro dele. Assim que você colar uma nova imagem, é possível navegar pelo menu para descobrir essa informação:

Na barra de ferramentas superior, procure pela guia “Texto”

Em seguida, clique em “Janela” e, depois, “Informações do caractere”

O seu cursor do mouse vai mudar: passe com ele sobre o texto desejado e o Photoshop exibirá as informações da fonte – incluindo o seu nome

Entretanto, é importante ressaltar que o Photoshop só reconhecerá uma fonte se ela estiver instalada no seu computador. Caso não seja esse o caso, ele listará o resultado como “Fonte desconhecida”.

Aí, você terá que usar uma outra função…

Localizar fonte semelhante

Quando o Photoshop ou você não conhecem a fonte a ser procurada – ou você não a tem instalada em seu computador – então é melhor usar o recurso “Localizar fonte semelhante”. Como já diz o nome, ele faz com que o editor de imagens da Adobe encontre fontes parecidas com aquela que você está pesquisando.

Para isso, faça o seguinte:

Com o Photoshop aberto, crie um novo documento barra de ferramentas

Com o novo documento aberto e pronto para edição, vá para a mesma guia “Texto” das dicas anteriores

Digite qualquer coisa no documento e busque pela opção “Tipo”, seguido de “Localizar Fonte Semelhante”

O que vai acontecer agora é: o Photoshop listará uma série de fontes similares à que você usou na digitação, todas com seus devidos nomes. No caso de uma fonte ainda não tem instalada, ele pode levar você à página de instalação dela ou de outras parecidas. Entretanto, ele nem sempre vai saber identificar a fonte.

Como instalar fontes no computador

Esbarrar no problema do Photoshop não reconhecer uma fonte é certamente uma inconveniência – mas você resolve isso da forma mais óbvia possível: instalando novas fontes no seu computador.

Foi-se o tempo em que você tinha que fazer isso por meio do Microsoft Word, com escolhas incrivelmente limitadas. Hoje, encontrar fontes é um processo simples – uma busca no Google lhe oferece diversos sites confiáveis para encontrar fontes bastante atraentes. Aqui vão os cinco mais conhecidos:

Google Fonts

DaFont

FontSpace

1001FreeFonts

FontSquirrel

Todos esses contam com opções de fontes para incrementar sua capacidade de escrita com o computador. Todavia, antes de utilizar uma determinada fonte, verifique a licença atribuída a ela, isto é, se é permitido usar a fonte para uso comercial ou apenas para projetos pessoais, por exemplo.

A instalação, no entanto, requer um pouquinho mais de atenção: ao contrário de uma simples imagem da internet – que seu navegador provavelmente jogará na pasta “Downloads”, do seu sistema operacional, a ação de baixar uma fonte tem alguns passos depois disso.

Assim que você fizer o download, abra a pasta onde o arquivo foi salvo e copie-o pelo comando “CTRL” e “C” do teclado. Em seguida, navegue pelas pastas do seu computador, seguindo pelo caminho “C:/”, depois “Windows” e, finalmente, “Fontes” e cole o arquivo copiado (no comando “CTRL” e “V”).

Apenas quando o arquivo estiver dentro desta pasta é que o seu computador a reconhecerá como uma fonte instalada, fazendo-a ser reconhecida por todos os editores de texto que você usar no seu PC.

Como identificar qual é a fonte pelo computador

Se você estiver em um desktop ou notebook, identificar a fonte de uma página é um processo tão simples quanto clicar uma ou duas vezes na tela – inclusive, é exatamente isso que você deve fazer.

À parte de usar sites e aplicativos especialmente dedicados a isso (mais sobre eles abaixo), há uma forma nativa – ou seja, que não requer nenhum download ou instalação – para que você encontre uma fonte pelo seu próprio navegador.

Para isso, vá até a página que tem a fonte que você deseja encontrar e, em qualquer lugar dela, clique com o botão direito do mouse. Em seguida, clique em “inspecionar” (aqui, vale uma observação importante: o nome da opção pode variar de navegador para navegador).

Isso vai abrir uma janela com o console da página que você está vendo. Basicamente, é o “esqueleto” dela se fosse visto em códigos de programação, mas fique sossegado – você não precisa ser programador para entender o que vem a seguir.

Na nova janela identifique a opção “Estilos” ou correspondente

Em “Estilos”, normalmente é exibido o nome da ou das fontes usadas na página

Agora, se quiser uma solução mais direta, abra a página com a fonte desejada e, em seu teclado, pressione simultaneamente as teclas “CTRL” e “U”. Isso vai abrir uma nova aba com todo o código-fonte da página.

Nessa nova aba, aperte simultaneamente “CTRL” e “F” para abrir a caixa de busca, digitando em seguida “font-family” (sem as aspas) e pressione “ENTER”. O seu cursor de navegação será levado ao nome da fonte.

Leia também