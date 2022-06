Jogos de futebol hoje, sábado, 11; onde assistir ao vivo e horários

Abertura da décima primeira rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B e sequência da Liga das Nações marcam o sábado de futebol.

De olho na liderança do Brasileirão, o Corinthians encara o Juventude. Após derrota para o Cuiabá, o time de Vitor Pereira viveu dias turbulentos. O atacante Jô teve o contrato rescindido após ser flagrado em pagode no momento do jogo do Corinthians. A favor do time paulista está a fase do Juventude. O clube gaúcho está na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos, e vem de uma derrota na última rodada.

Também querendo se aproximar da ponta, o Atlético-MG busca recuperação após derrota para o Fluminense na última rodada em jogão. O time mineiro recebe o Santos, que está cinco jogos sem vencer. O Peixe estava nas primeiras posições, mas a sequência ruim, caiu na tabela e agora ocupa a décima posição.

Outro clube que irá buscar recuperação é o Flamengo. Após derrota para o Red Bull Bragantino e demissão do técnico Paulo Sousa, o rubro negro encara o Internacional fora de casa. Na 14ª colocação, o Flamengo precisa vencer para encostar nos líderes. Já o Internacional, quer vencer após empate com o Santos na última rodada.

Na Liga das Nações, o destaque fica para o jogão entre Inglaterra e Itália. O jogo coloca o líder contra o último colocado. A Itália tem quatro pontos e a Inglaterra apenas um, e ainda não venceu na competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 11

Brasileirão Série A

16h30 - Corinthians x Juventude - Premiere

19h - Atlético-MG x Santos - Premiere

19h - Cuiabá x Red Bull Bragantino - Premiere

19h - Fluminense x Atlético-GO - Premiere

21h - Internacional x Flamengo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Brusque x Ituano - SporTV e Premiere

16h30 - CRB x Vila Nova - Premiere

16h30 - Ponte Preta x Londrina - Premiere

18h30 - Operário Ferroviário x Bahia - SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino

14h - Flamengo x Corinthians - Band

15h - Red Bull Bragantino x Grêmio - Eleven Sports

18h - Ferroviária x Real Brasília - Eleven Sports

Liga das Nações

10h - Ucrânia x Armênia - ESPN e Star+

13h - Irlanda x Escócia - SporTV

13h - Ilhas Faroé x Lituânia - ESPN e Star+

15h45 - Inglaterra x Itália - ESPN e Star+

15h45 - Hungria x Alemanha - SporTV

15h45 - Holanda x Polônia - SporTV 3

15h45 - País de Gales x Bélgica - Star+

15h45 - Montenegro x Bósnia e Herzegovina - Star+

15h45 - Romênia x Finlândia - Star+

15h45 - Luxemburgo x Turquia - Star+

