Caixa adia provas do concurso para candidatos inscritos no Rio Grande do Sul

A Caixa informa nesta sexta-feira, 10, em nota, o adiamento das provas do concurso do banco para os candidatos do Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade no estado. A nova data, para esses candidatos, ainda está em definição. Para o restante do Brasil, as provas estão mantidas para o dia 26 de maio.

O banco ressalta que o adiamento por região não prejudica a isonomia dos candidatos, já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente.

Cerca de 47 mil inscritos afetados pela calamidade no Rio Grande do Sul farão as provas em data ainda a definir.

Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram no concurso que oferece mais de 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva.

Os candidatos podem tirar suas dúvidas nos canais de comunicação da Fundação Cesgranrio, pela central de atendimento 0800 701 2028, que funciona de 9h às 17h (horário de Brasília), ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br.

Veja mais:

Além do CNU, veja quais concursos públicos foram adiados por causa das enchentes no RS