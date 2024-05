Profissionais de IA se mobilizam para salvar vidas na tragédia do Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores catástrofes naturais de sua história, com chuvas torrenciais que causaram inundações devastadoras. Esta tragédia resultou em 107 mortes e desalojou aproximadamente 165 mil pessoas, afetando diretamente quase 1,4 milhão de habitantes em 425 municípios.

Diante deste cenário desolador, é inspirador ver a mobilização de profissionais de inteligência artificial (IA) que estão aplicando seus conhecimentos e habilidades para criar soluções emergenciais, visando otimizar os esforços de resgate e suporte às vítimas. Essa iniciativa demonstra o poder da tecnologia quando aliada à solidariedade humana.

Criei uma biblioteca dessas soluções e aqui vou compartilhar três delas.

1 /3 O "Pessoa Perdida" é uma plataforma colaborativa de IA para localizar pessoas desaparecidas (Enchentes no RS)

2 /3 Já o AjudeRS permite que qualquer pessoa com acesso à internet reporte situações de emergência via site ou WhatsApp (Enchentes no RS)

3/3 Por fim, o Petrs é uma plataforma para ajudar a reencontrar animais de estimação perdidos durante a tragédi (Enchentes no RS)

Pessoa Perdida

O "Pessoa Perdida" é uma plataforma colaborativa de IA para localizar pessoas desaparecidas. Por meio da colaboração dos usuários, é possível realizar buscas pelo nome completo de uma pessoa desaparecida. Se a pessoa estiver registrada na plataforma, informações como o endereço e o contato do abrigo onde ela está são disponibilizados. Caso a pessoa buscada não esteja no sistema, o usuário pode realizar um novo cadastro, fornecendo o máximo de informações possíveis para aumentar as chances de encontrá-la.

AjudeRS

Já o AjudeRS permite que qualquer pessoa com acesso à internet reporte situações de emergência via site ou WhatsApp. A IA do AjudeRS analisa essas informações e as localiza em um mapa interativo, facilitando a coordenação dos esforços de resgate. Este sistema não apenas aumenta a eficiência das operações, mas também proporciona um meio de comunicação direto e eficaz para as vítimas e as equipes no terreno.

Pet RS

Por fim, o Pet RS é uma plataforma para ajudar a reencontrar animais de estimação perdidos durante a tragédia. Pelo formulário, o tutor cadastra seu animal perdido, usando fotos de boa qualidade e preenchendo campos relevantes. Há também um segundo link onde os animais que estão em abrigos são cadastrados.

Inteligência artificial e solidariedade

Essas iniciativas nos mostram como a tecnologia, especialmente a IA, pode ser uma poderosa aliada em momentos de crise. Mas é importante ressaltar que por trás dessas soluções estão pessoas comprometidas em usar seus conhecimentos para o bem comum. A mobilização e a solidariedade são fundamentais nesse processo.

Aqui estou falando de três de várias iniciativas, todos os dias surgem novas. Se você conhecer alguma outra, compartilhe comigo pelo Instagram (@inventormiguel) para divulgarmos nessa biblioteca de IAs solidárias.

Diante de uma tragédia tão devastadora, é reconfortante ver a sociedade se unindo e usando a tecnologia de forma inteligente e compassiva para salvar vidas e amenizar o sofrimento. Que essas iniciativas inspirem mais ações solidárias e nos lembrem que, juntos, somos mais fortes. O Rio Grande do Sul vai se reerguer, e a tecnologia será uma importante aliada nessa reconstrução.