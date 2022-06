Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 11; veja horário

O Flamengo visita o Internacional neste sábado, 11, às 21h, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Red Bull Bragantino e demissão do técnico Paulo Sousa, o Flamengo tem pela frente o Internacional fora de casa. Na 14ª colocação, o Flamengo precisa vencer para encostar nos líderes. Time, cotado como um dos favoritos, está patinando na competição. Para sequência de temporada, o rubro negro contratou o técnico Dorival Júnior.

Já o Internacional, quer vencer após empate com o Santos na última rodada. Em sétimo lugar com 15 pontos, o time gaúcho empatou muitas partidas até aqui. Foram seis empates, três vitórias e uma derrota. Os comandados de Mano Menezes querem aproveitar o momento conturbado do Flamengo para somar mais três pontos.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, o Flamengo venceu três vezes, o Inter apenas um e foram dois empates.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sábado, 11; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo contra o Internacional

Escalação do Flamengo: Hugo; Rodrigo Caio, Pablo, Matheus e Ayrton; William Arão, Gomes e Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste sábado às 21h entre Internacional x Flamengo terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

15/06 - Flamengo x Cuiabá

19/06 - Atlético-MG x Flamengo

LEIA TAMBÉM:

Por que a estátua da cabeçada de Zidane no zagueiro Materazzi não deveria ser exposta no Catar

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo

Copa do Brasil: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado