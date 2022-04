Jogos de futebol hoje, domingo, 17; onde assistir ao vivo e horários

O Domingo de Páscoa será repleto de futebol. Entre os destaques estão, a semifinal da Copa da Inglaterra, rodada dos campeonatos europeus e mais jogos da segunda rodada do Brasileirão.

No Brasil, Flamengo e São Paulo fazem clássico nacional. O atual campeão Atlético-MG visita o Athletico-PR. Além de outros jogos da Série A, partidas da Série C também acontecem neste domingo.

Na Europa, Chelsea e Crystal Palace fazem a semifinal da Copa da Inglaterra. O líder do campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Sevilla para tentar se manter no caminho do título. Partidas do campeonato Alemão e Francês também completam suas rodadas de final de semana.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 17

Copa da Inglaterra

12h30 - Chelsea x Crystal Palace - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

10h15 - West Ham x Burnley - ESPN e Star+

10h15 - Newcastle United x Leicester City - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

9h - Granada x Levante - Star+

11h15 - Atlético de Madri x Espanyol - ESPN 4 e Star+

13h30 - Athletic Bilbao x Celta - Star+

16h - Sevilla x Real Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Arminia Bielefeld x Bayern de Munique - OneFootball

12h30 - Union Berlin x Eintracht Frankfurt - OneFootball

12h30 - Hoffenheim x Greuther Furth - OneFootball

14h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - OneFootball

Campeonato Francês

8h - Nice x Lorient x Star+

10h - Metz x Clermont Foot - Star+

10h - Montpellier x Reims - Star+

10h - Nantes x Angers - Star+

10h - Troyes x Strasbourg - Star+

12h05 - Lyon x Bordeaux - Star+

15h45 - PSG x Olympique - Star+

Brasileirão

11h - Santos x Coritiba - Premiere

16h - Flamengo x São Paulo - TV Globo e Premiere

18h - Internacional x Fortaleza - Premiere

18h - Athletico-PR x Atlético-MG - Furação Live

18h - Red Bull Bragantino x Atlético-GO - Premiere

19h - Ceará x Botafogo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Botafogo-SP x Botafogo-PB - NSports

16h - Aparecidense-GO x Mirassol - NSports

17h - Campinense x Brasil de Pelotas - DAZN

19h - Paysandy x Atlético-CE - DAZN

