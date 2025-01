João Rock 2025: pré-venda promocional de ingressos começa nesta terça; veja preços e como comprar

O festival João Rock inicia a pré-venda promocional de ingressos para sua 22ª edição nesta terça-feira, 28 de janeiro, a partir do meio-dia. O evento será realizado na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no dia 14 de junho de 2025.

Na edição anterior, realizada em 2024, o João Rock reuniu cerca de 70 mil pessoas, que curtiram apresentações de aproximadamente 30 artistas nos palcos João Rock, Brasil, Aquarela e Fortalecendo a Cena. Grandes nomes como Pitty, Emicida, Novos Baianos, Samuel Rosa, Ney Matogrosso, Djavan e 14Bis estiveram entre as atrações.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para o João Rock podem ser adquiridos pelo site oficial ou na loja do festival no Shopping Iguatemi até 3 de fevereiro, ou enquanto houver disponibilidade.

Cada pessoa pode comprar até quatro convites e parcelar em até seis vezes sem juros. Clientes do Banco do Brasil contam com condições especiais.

Confira os valores das entradas:

Pista: R$ 200,00 (meia) / R$ 225,00 (solidário*) / R$ 400,00 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 410,00 (meia) / R$ 445,00 (solidário*) / R$ 820,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 460,00 (meia) / R$ 505,00 (solidário*) / R$ 920,00 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 840,00 (valor único com open bar e open food

*Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.