João Rock 2024: veja como assistir aos shows de casa

Neste sábado, 8, a cidade de Ribeirão Preto recebe novamente o festival João Rock, que será realizado no Parque Permanente de Exposições.

Nesta edição, o evento conta com atrações de diversos estilos musicais, como: Pitty, Emicida, Paralamas do Sucesso, Djonga, Marina Sena, Lulu Santos, Djavan, entre outros.

Muitos fãs destes artistas não poderão se deslocar até Ribeirão para curtir os shows. Por outro lado, há a oportunidade de aproveitar as atrações sem sair de casa. Para quem for ao festival, veja também informações essenciais para se divertir e evitar perrengues.

Onde assistir aos shows do João Rock 2024?

Os shows do festival serão transmitidos pelo Multishow, Bis e a 89 FM.

Onde assistir online ao João Rock 2024?

As apresentações e outros detalhes do festival de música também serão transmitidos para os assinantes do Globoplay.

Confira a seguir os horários e atrações de cada palco:

João Rock

13h35: Batalha de Rimas

14h30: Kauze, ganhadora do Concurso de Bandas

15h: Matuto S.A, ganhador do Concurso de Bandas

15h40: Marina Sena

16h45: Armandinho

17h50: Detonautas

18h55: Samuel Rosa

20h: Paralamas do Sucesso

21h05: CPM 22

22h10: Djonga, D2 e Um Punhado de Bamba

23h20: Thiago Castanho e Marcão Britto - Charlie Brown JR 30 anos

0h35: Emicida e Pitty

Brasil – Lendas Vol. 1

13h30: Freon Rock – ganhadora concurso "ÉPra Cantar"

15h20: 14 Bis

17h20: Novos Baianos

19h20: Ney Matogrosso

21h20: Lulu Santos

23h25: Djavan

Aquarela

14h20: Tássia Reis

16h20: Negra Li

18h20: Maria Gadú

20h20: Duda Beat

22h25: Marina Lima

Fortalecendo a Cena

13h15: School Of Rock

15h20: Ebony

17h20: Ryu, The Runner

19h20: Wiu

21h20: Teto

23h25: Veigh

Que horas começa o festival?

Os portões do Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto serão abertos neste sábado, 8, às 12h30.

Ainda há ingressos para o João Rock?

Os ingressos para todos os setores do João Rock estão esgotados, segundo um comunicado da organização do evento.