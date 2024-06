João Rock 2024: tudo o que você precisa saber sobre o festival

Neste sábado, 8, a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, será agitada pelo festival João Rock, que reúne grandes nomes da música brasileira.

Neste dia, o Parque Permanente de Exposições receberá Samuel Rosa, Marina Sena, Pitty, Maria Gadú, Paralamas do Sucesso, Emicida, CPM 22, Lulu Santos, Djonga, entre outros artistas. Todas as atrações estarão dividas em vários palcos do festival.

Confira a seguir os horários e atrações de cada palco:

João Rock

13h35: Batalha de Rimas

14h30: Kauze, ganhadora do Concurso de Bandas

15h: Matuto S.A, ganhador do Concurso de Bandas

15h40: Marina Sena

16h45: Armandinho

17h50: Detonautas

18h55: Samuel Rosa

20h: Paralamas do Sucesso

21h05: CPM 22

22h10: Djonga, D2 e Um Punhado de Bamba

23h20: Thiago Castanho e Marcão Britto - Charlie Brown JR 30 anos

0h35: Emicida e Pitty

Brasil – Lendas Vol. 1

13h30: Freon Rock – ganhadora concurso "ÉPra Cantar"

15h20: 14 Bis

17h20: Novos Baianos

19h20: Ney Matogrosso

21h20: Lulu Santos

23h25: Djavan

Aquarela

14h20: Tássia Reis

16h20: Negra Li

18h20: Maria Gadú

20h20: Duda Beat

22h25: Marina Lima

Fortalecendo a Cena

13h15: School Of Rock

15h20: Ebony

17h20: Ryu, The Runner

19h20: Wiu

21h20: Teto

23h25: Veigh

Que horas começa o festival?

Os portões do Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto serão abertos neste sábado, 8, às 12h30.

Ainda há ingressos para o João Rock?

Os ingressos para todos os setores do João Rock estão esgotados, segundo um comunicado da organização do evento.