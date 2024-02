João Rock 2024 será no dia 8 de junho no interior de SP; Eisenbahn é patrocinadora

O João Rock, festival de música brasileira, retorna ao interior de São Paulo em 2024. O evento será realizado no dia 8 de junho e tem como principal patrocinador a cerveja Eisenbahn, pertencente ao Grupo HEINEKEN no Brasil. oficializa apoio ao João Rock, um dos principais festivais de música do país, que acontece em 8 de junho, na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo.

O conceito do João Rock 2024 é “Viva o clássico, descubra o novo” e esta será mais uma edição histórica, tanto em relação à experiência do público quanto com a chegada de novas parcerias. “O festival traz a oportunidade das pessoas encontrarem grandes clássicos. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente para descobertas especiais, seja na música, em novas experiências ou descobrindo novas marcas e produtos incríveis, que vão se tornar o clássico de muita gente amanhã”, conta Paulo Neto, Head de Marketing do João Rock.

“Queremos que o público do João Rock aproveite esse momento inesquecível e, acompanhado de uma bebida à altura, que é a Eisenbahn. A nossa Pilsen recebeu medalha de ouro e eleita a melhor do Brasil em 2023 pelo World Beer Awards, um dos maiores concursos de cerveja que existe. Assim como nossa cerveja, este evento de alta qualidade é uma celebração única, em que cada momento se torna uma lembrança especial e merece ser vivido, com atenção a cada música e com os amigos”, comenta Anna Luisa Dafico, gerente sênior de marketing da marca. O patrocínio inédito se alinha à campanha proprietária Modo Eisen, convidando o público a viver momentos de qualidade.

O que é o João Rock?

O João Rock tem como característica principal a valorização da música brasileira em suas diversas vertentes, incluindo rock, rap, reggae, MPB e outros estilos. O festival reúne uma diversidade de artistas renomados e bandas nacionais, proporcionando um ambiente propício para a integração de diferentes públicos e gostos musicais.

Eisenbahn nos festivais

A oficialização do patrocínio faz parte de um novo momento da marca, que no ano passado também foi patrocinadora oficial de toda a turnê do Paul McCartney no Brasil e, neste ano, segue se aproximando de eventos de música.

O festival também contará este ano com o camarote da Lagunitas, marca que também pertence ao Grupo HEINEKEN, e é famosa pela sua origem californiana e pelo seu apoio à cena musical independente. O espaço poderá ser adquirido pelo público e conta com open bar e open food. Além da Lagunitas, IPA mais vendida na Califórnia, o público também vai encontrar a witbier Blue Moon e estilos da Eisenbahn.

Como comprar ingressos para o João Rock?

Os ingressos ainda não estão disponíveis para venda.

Quando será o festival João Rock?

O festival acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.