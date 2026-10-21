Vagas que exigem IA quase triplicam no Brasil; veja as competências que o mercado pede agora

A parcela de vagas no Brasil que exigem competências em inteligência artificial quase triplicou em um ano. Segundo o Barômetro de Empregos de IA 2026, da PwC, o índice passou de 1,1% para 3,6% dos anúncios entre 2024 e 2025, o que equivale a quase 119 mil novas vagas.

O estudo analisou mais de 1 bilhão de anúncios de emprego em seis continentes, com dados reunidos pela Lightcast. No recorte brasileiro, a demanda por competências em IA não se limita a cargos de tecnologia e chega também a quem está começando a carreira.

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Quem usa IA no dia a dia lidera a demanda

De acordo com a PwC, a procura no Brasil é dominada por profissionais que sabem aplicar a inteligência artificial no trabalho. Em 2025, as vagas voltadas ao uso da tecnologia avançaram cerca de 102 mil, contra 16,7 mil de vagas ligadas ao desenvolvimento de IA.

O setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações lidera a contratação, com 13% das vagas ligadas à IA em 2025. Áreas como serviços profissionais, que reúnem consultorias e escritórios de advocacia, também já sentem a demanda.

Quais competências aprender

O recorte brasileiro mostra que as funções mais expostas à IA acumularam, em média, 314 novas habilidades por ocupação em relação a 2021, contra 88 nas menos expostas. O número não significa que um profissional precise dominar todas, e a PwC ressalva que parte do aumento pode refletir o maior volume de vagas.

Uso prático de ferramentas

O primeiro bloco é saber operar a tecnologia nas tarefas do cargo. Na prática, isso pode ser usar um assistente de IA para resumir documentos, organizar dados de uma planilha ou montar a primeira versão de uma apresentação.

Revisão crítica dos resultados

Quando sistemas assumem tarefas rotineiras, ganham peso a revisão de resultados, a identificação de erros e a decisão sobre como o conteúdo será usado. Se a IA produz o primeiro rascunho de um relatório, a função exige menos redação e mais checagem de fontes, identificação de vieses e validação das informações.

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Julgamento, empatia e criatividade

Em escala global, as novas atividades associadas às ocupações mais expostas à IA têm 2,5 vezes mais probabilidade de exigir empatia, julgamento e criatividade. O levantamento também sugere que parte das novas vagas se concentra em funções que pedem capacidade de direcionar sistemas de IA, interpretar resultados e tomar decisões complexas.

Vagas de entrada também mudam

No recorte global, vagas para profissionais juniores nas funções mais expostas à IA têm sete vezes mais probabilidade de exigir habilidades associadas a perfis experientes, como liderança e pensamento estratégico. A PwC chama o movimento de seniorização das vagas de entrada.

Para Dan Priest, diretor de IA da PwC nos Estados Unidos, a mudança não deve ser lida como tentativa das empresas de restringir contratações. A adaptação, segundo ele, exigirá esforços de empresas, instituições de ensino e formuladores de políticas públicas.

O que as empresas relatam

Em pesquisa da Pearson e da Cognizant com 750 líderes de RH nos Estados Unidos, Reino Unido e Índia, 60% consideram que seus programas de aprendizagem não acompanham a transformação dos cargos. Outros 64% relatam dificuldade para encontrar profissionais com competências de IA.

O que observar daqui para frente

A velocidade de mudança nos anúncios mostra que as atividades de um cargo podem se transformar sem que o nome da função mude. Para o profissional, uma forma de acompanhar o movimento é comparar as tarefas atuais com os anúncios de vagas da própria área e identificar onde a IA já aparece.

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